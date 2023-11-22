ФСБ: в Ингушетии ликвидирован открывший огонь по силовикам преступник

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии в ходе задержания ликвидировали участника бандгруппы, который, как утверждается, оказал вооруженное сопротивление. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Согласно сообщению ФСБ, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции было обнаружено место нахождения «пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже». «При попытке задержания последний оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность в настоящее время устанавливается»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

ФСБ обратилась к жителям Сунжи с просьбой «сохранять спокойствие и не допускать хаоса и беспорядков». Спецслужба утверждает, что «обстановка в регионе контролируется». «О ходе развития ситуации информация будет предоставляться дополнительно»,— заключили в ФСБ.