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Коммерсантъ FM
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ФСБ: в Ингушетии ликвидирован открывший огонь по силовикам преступник

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии в ходе задержания ликвидировали участника бандгруппы, который, как утверждается, оказал вооруженное сопротивление. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Согласно сообщению ФСБ, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции было обнаружено место нахождения «пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже». «При попытке задержания последний оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность в настоящее время устанавливается»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

ФСБ обратилась к жителям Сунжи с просьбой «сохранять спокойствие и не допускать хаоса и беспорядков». Спецслужба утверждает, что «обстановка в регионе контролируется». «О ходе развития ситуации информация будет предоставляться дополнительно»,— заключили в ФСБ.

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