МегаФон расширил территорию покрытия 4G в трех районах Прикамья

МегаФон модернизировал телеком-оборудование в трех районах Пермского края – Кудымкарском, Кунгурском и Осинском. Почти пять тысяч жителей старинных сел будут обеспечены мобильным интернетом и уверенным сигналом связи на всей территории населенных пунктов.

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Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия, что особенно актуально на сельских территориях. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети.

В Кудымкарском районе увеличилась территория уверенного 4G-покрытия в селах Ёгва и Ошиб. Ёгва – одно из старинных сел Прикамья, где родился и вырос основоположник коми-пермяцкой литературы Михаил Павлович Лихачев. Окрестности Ошиба привлекают туристов и краеведов уникальным обрядово-культовым памятником. По поверьям, упавший с неба огромный камень способен исцелять болезни и обладает особой энергетикой.

В Осинском районе инженеры оператора расширили зону уверенного 4G-сигнала в селе Гремяча. Населенный пункт известен родниками и ключами, а также фестивалем «Вишневая благодать». В Кунгурском районе работы были проведены в поселке Комсомольском.

Теперь общение в соцсетях и мессенджерах станет комфортнее как для сельчан, так и для туристов, которых привлекают достопримечательности и красоты родного края. Ученики и родители школьников смогут пользоваться образовательными онлайн-платформами, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов – оперативно консультировать пациентов.

«В рамках собственных инвестиционных проектов мы модернизируем сеть и строим новые объекты связи. Так, в Чусовом увеличилась территория, где жители могут воспользоваться передачей данных на 4G-скоростях. Новая базовая станция с поддержкой сети четвертого поколения запущена в районе культурно-делового центра. Улучшения в качестве мобильного интернета заметят жители микрорайона Новый город. А в Березниках абоненты смогут пользоваться передачей данных на высокой скорости даже при увеличении нагрузки на сеть – здесь работы проведены в районе улиц Уральских Танкистов и Карла Маркса», – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.