«Брусника»

Основана в 2004 году в Тюмени. С 2011 года начала выходить в другие регионы России: Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Ставрополь, а в 2017 году начали формировать земельный банк в Москве и Подмосковье.

С момента основания, по собственным данным, построила более 2,6 млн кв. м недвижимости, земельный банк в 2022 году достиг 7,8 млн кв. м. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства компании составляет 1,053 млн кв. м, занимая 11-е место по этому показателю в России.

Выручка компании в январе—июне 2023 года выросла на 42% год к году, до 18,5 млрд руб., EBIDTA — в 3,5 раза, до 3,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 450 млн руб. против убытка 990 млн руб. годом ранее. Основной владелец компании — Алексей Круковский.