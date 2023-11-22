Потери бюджета от незаконной табачной продукции на Урале составили 1,9 млрд
Потери федерального бюджета от оборота незаконной табачной продукции на территории Уральского федерального округа (УрФО) за II квартал этого года составили 1,9 млрд руб., рассказала на конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» директор Национального научного центра компетенций Ирина Бушина. В целом в России потери составили 26,4 млрд руб.
По данным исследования, потери бюджета выросли по сравнению с первым кварталом этого года. Так, в I квартале 2023 года в целом по стране потери составляли 20 млрд руб., а в регионах Урала — 1,3 млрд руб.
Отдельно на Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) приходится 114,6 млн руб. (в I квартале — 68,4 млн руб.), в Ханты-Мансийском автономном округе потери составляют — 113,9 млн руб. (в I квартале — 123 млн руб.), в Тюменской области 6,4 млн руб. во II квартале, против 242,4 млн руб. в I квартале этого года.
По данным менеджера по связям с органами государственной власти «JTI Россия» Романа Трошкина, выпадающие доходы федерального бюджета в целом составляют не менее 130 млрд руб. в 2023 году. Из них около 100 млрд руб. — от акцизов. «В физическом объеме речь идет примерно о 1,4 млрд пачек. Выпадающие доходы также возникают и у региональных бюджетов. В первую очередь это связно с вытеснением с рынка легальных производителей и как факт — снижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, который зачисляется как раз в региональные бюджеты»,— отметил он.
Напомним, доля незаконного оборота табачной продукции в регионах Урала за год выросла на 17%.