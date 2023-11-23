Имеет высшее юридическое образование, а также окончила программу МВА «Управление предприятием». Работает в АО «Трансмашхолдинг» с момента основания компании.

В зоне ее ответственности — проекты цифровой трансформации Группы ТМХ, управление проектным и процессным офисами, оценка, развитие персонала и внутренних коммуникаций, а также направление организационных изменений и развития систем управления персоналом.

Под ее руководством и с ее непосредственным участием в компании реализован ряд масштабных проектов. В их числе — разработка и внедрение программы «Кадровый резерв» Группы компаний ТМХ для менеджмента и специалистов, внедрение комплексной оценки персонала при найме и ротации внутри Группы компаний ТМХ (тестирование, структурированное интервью).

Создание Корпоративного университета Группы ТМХ, единого отраслевого центра консолидации и развития человеческого капитала, наиболее востребованных компетенций в транспортном машиностроении. Запуск в рамках Корпоративного университета подготовки кадров по программам обучения в рамках стратегического партнерства с ведущими инженерно-техническими вузами России.

В начале 2023 года под руководством Наталии Шишлаковой была разработана и принята к реализации стратегия цифровой трансформации группы компаний ТМХ. Реализация стратегии обеспечивает переход холдинга на качественно новый технологический уровень развития, который имеет все необходимые конкурентные преимущества, чтобы уверенно себя чувствовать как на внутреннем, так и международном рынке. Цифровая трансформация затрагивает все стратегические направления и выступает в роли инструмента по достижению намеченных бизнесом целей. Целый ряд проектов уже реализуется.

Наталия Шишлакова награждена Почетной грамотой президента РФ за заслуги в сфере развития материально-производственной базы российского транспортного машиностроения и создание перспективных образцов подвижного состава для железных дорог и городского рельсового транспорта. Также имеет министерские награды РФ. Входит в «Топ-1000 российских менеджеров» АМР.