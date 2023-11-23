Плоды познания

Данные американской статистики опровергают тезис о том, что обладательницы высшего образования остаются бездетными чаще, чем остальные женщины, следует из совместного доклада ученых США, Израиля и РФ. Высокообразованные женщины получают на рынке труда больше остальных и, соответственно, могут маркетизировать часть обязанностей по уходу за детьми, передав эту функцию няням и детским садам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За последние 40 лет женщины с высшим образованием стали чаще заводить детей, практически сравнявшись по этому показателю с теми, у кого уровень образования ниже. В числе причин этого сдвига — опережающий рост зарплат этой категории населения, благодаря которому женщины смогли больше пользоваться различными сервисами, облегчающими уход за детьми. К таким выводам пришла группа ученых из США, Израиля и России, изучавшая данные из приложения «Текущего обследования населения США» (Current Population Survey — CPS) по рождаемости и браку за 1990–2016 годы и «Ежегодного социально-экономического приложения» к CPS (Annual Social and Economic) за 1980–2020 годы. Результаты их анализа были представлены в статье «Высокообразованные женщины больше не бездетны: роль маркетизации», которую летом текущего года опубликовал англоязычный научный журнал «Экономические письма» (Economic letters).

Как отмечают авторы статьи, впервые четкая зависимость показателей рождаемости и бездетности от уровня образования женщин стала заметна в США и других странах в начале 2000-х, однако сейчас ситуация изменилась. Так, сегодня в США показатели бездетности работающих высокообразованных женщин и прочих женщин сравнялись. Показатели бездетности изучались в возрастной группе женщин от 40 до 44 лет, так как, по мнению ученых, это оптимальный возраст для подобного исследования: к этому времени женщина уже успевает получить образование, продвинуться по карьерной лестнице и материально встать на ноги, получить профессиональный и жизненный опыт и еще не утратила способность иметь детей. Если в 1980–1990-х годах в США женщины с постдипломным образованием и учеными степенями оказывались бездетными гораздо чаще своих менее образованных ровесниц (в 1990 году доля первых составляла 21%, доля вторых — 10%), то сегодня доля бездетных среди женщин с ученой степенью и женщин без таковой практически одинаковая (10% и 7% соответственно).

Такая динамика, по мнению авторов исследования, может говорить о существенном влиянии на деторождение в США двух факторов: увеличивающегося неравенства доходов разных слоев населения и роста доходов высокообразованных женщин, что позволяет им маркетизировать свои домашние обязанности по уходу и воспитанию ребенка. Один из авторов — профессор Российской экономической школы Хосни Зоаби — объясняет, что маркетизация — это «возникновение рыночной организации сектора домашнего производства, товаров и услуг, произведенных и потребленных в домашнем хозяйстве», и в случае с высокообразованными женщинами она «оказывается основным драйвером изменения структуры рождаемости».

«Мы показываем, что способность высокообразованных женщин коммерциализировать затраты времени на уход за детьми может объяснить около 20% снижения показателя бездетности среди них с 1980 по 2020 год»,— пишут авторы исследования. Впрочем, они оговариваются, что есть и другие факторы, влияющие на репродуктивное поведение женщин, среди которых и растущая доступность вспомогательных репродуктивных технологий, в частности программ отложенного материнства, позволяющих родить в более позднем возрасте, понимание работодателями потребности женщины в совмещении карьеры и семьи.

Выводы этого исследования, в частности, опровергает ряд заявлений российских политических деятелей, по мнению которых наличие у женщины высшего образования само по себе препятствует появлению у нее детей. Напомним, 14 ноября член Совета федерации от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что нужно «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования… поиск себя затягивается на долгие годы, и теряется детородная функция». Ранее, в октябре, депутат Госдумы от фракции «Единой России» Анна Кузнецова высказала мнение, что российским девушкам надо рожать в 20-летнем возрасте и что женщины должны беременеть через пару лет после школы.

Впрочем, как отметили опрошенные «Ъ» демографы и экономисты, если в целом выводы американского исследования можно экстраполировать на РФ, в России существует своя специфика инфраструктуры ухода за детьми, которая требует отдельного изучения.

«Все научные работы, показывавшие, что чем выше образование женщины, тем меньше у нее детей и тем выше ее шансы остаться бездетной, проводились в основном в конце XX века, и тогда высшее образование действительно было менее распространено среди женщин, были другие условия на рынке труда. Если раньше женщин с дипломом было 20%, то сегодня в молодых поколениях в России это 60–70%. По данным переписи 2021 года, среди российских женщин 30–34 лет 44% имели высшее образование»,— говорит научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования ИнСАП РАНХиГС Алла Макаренцева. По ее словам, она и ее коллеги начали заниматься темой влияния образовательного фактора на репродуктивное поведение населения в 2012 году и уже тогда писали о том, что влияние образования на рождаемость перестало быть строго негативным, как ранее. В частности, в 2019 году совместная работа экспертов МГУ, РАНХиГС и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН показала, что в России различие между числом детей в группе женщин с высшим и неоконченным высшим образованием и в группе женщин со средним профессиональным образованием и ниже является незначительной (в первом случае среднее число рожденных детей составило 1,5 на женщину, во втором — 1,8).

В то же время динамика рождаемости среди высокообразованных женщин вряд ли может объяснятся только маркетизацией. «У нас разные модели социальной поддержки и, соответственно, разные условия для женщин. В США, Канаде, Австралии выстроена либеральная модель, когда все услуги по уходу за детьми, воспитанию и образованию отданы частным фирмам, этот рынок очень развит и возможностей для маркетизации больше. В России в плане поддержки семьи и женщин с детьми многое делается государством»,— говорит научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова. Так, в частности, с 2013 года правительство начало федеральную программу строительства детских садов, что позволило увеличить доступность детских садов в стране с 55% до 66,2%. Услуги государственных детских садов, впрочем, доступны детям вне зависимости от уровня образования матери.

В то же время очевидно, что удовлетворить спрос на сервисы по помощи матерям с детьми только за счет государственной инфраструктуры невозможно, но, в отличие от США, в РФ их сложно приобрести и за деньги. «С одной стороны, в России получение высшего образования дает женщинам больший прирост в зарплате, чем мужчинам. С другой стороны, в России есть так называемый штраф на материнство — это тоже экономический термин, когда при прочих равных условиях (одинаковый уровень образования, отрасль, позиция) женщины с детьми получают на 4–5% меньше, чем женщины без детей»,— поясняет профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская. Ситуацию не спасает и то, что динамика заработных плат женщин в России показывает их рост. «Зарплаты у женщин в России растут быстрее, чем у мужчин, и разрыв в их заработках сокращается. По данным Росстата, с 2005 по 2021 год зарплата у мужчин выросла в 5,7 раза, а у женщин в 6,8 раза. Уровень образования женщин также растет быстрее. Если в 1970–1980-е годы женщины были менее образованы, чем мужчины, то сегодня доля российских женщин с высшим образованием среди занятых больше, чем мужчин»,— рассказывает Елена Варшавская.

«Чтобы высокообразованные женщины активно работали и при этом еще и рожали, нужны высокие зарплаты, возможность оптимального сочетания функций мамы и работницы, причем высокооплачиваемой. Государство, работодатели, общество должны стремиться это обеспечить. Установки, которые сейчас звучат и ретранслируются в общество об отказе девушкам в получении высшего образования, деструктивны. Давно известно и подтверждено исследованиями: чем выше уровень образования, тем выше уровень занятости. Проблема дефицита квалифицированных кадров все насущнее»,— делает вывод Елена Варшавская.

Впрочем, благодаря двум факторам в перспективе ситуация в РФ может стать более благоприятной для женщин с высоким уровнем образования, которые хотели бы завести детей. Во-первых, дефицит кадров, на который сейчас массово жалуются российские работодатели, может привести к приросту зарплат высококвалифицированных специалистов, среди которых есть и такие женщины (подробнее см. «Ъ» от 16 октября). Во-вторых, сократить объем недоплачиваемого домашнего труда, который, по мнению американских исследователей, и является одной из главных причин отказа от деторождения у высококвалифицированных специалистов, может развертывание дополнительной государственной инфраструктуры, в частности системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, поскольку в ряде семей необходимость ухода за тяжелобольными родителями снижает у женщин возможность завести детей.

Наталья Тимашова, Анастасия Мануйлова