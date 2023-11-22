Жителю Краснодара предъявили обвинение за нападение на ребенка во дворе дома

Жителю Краснодара, избившему ребенка во дворе многоэтажки, предъявили обвинение в хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

Вечером 1 ноября 34-летний мужчина находился во дворе одного из домов по улице Тепличной, где был 10-летний ребенок. Он сделал мальчику замечание и, получив ответ, показавшийся грубым, ударил ребенка и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело. Личность мужчины оперативно установили. На допросе он рассказал об обстоятельствах происшествия и признал вину. Его заключили под домашний арест.

Результаты проверки на контроль брал глава СКР Александр Бастрыкин.

Татьяна Ручкина

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