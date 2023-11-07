Бастрыкину доложат об избиении ребенка на детской площадке в Краснодаре

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах конфликта в Краснодаре, в ходе которого мужчина избил ребенка.

«В соцмедиа сообщается, что жителю Краснодара не понравилось поведение мальчика на детской площадке. Согласно публикации, он несколько раз ударил ребенка», — отметили в пресс-службе СКР.

Как пишет «КП-Кубань», инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Тепличной. Якобы жителю цоколя не понравилось, что 10-летний мальчик стучит в его окно. Мужчина выбежал на улицу пнул ребенка в живот, а затем ударил по лицу.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю организовало проверку по данному факту.

Наталья Решетняк

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