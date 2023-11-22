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Коммерсантъ FM
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Посол Пакистана: обсуждаются технические детали нефтяного контракта с РФ

Россия и Пакистан обсуждают технические детали будущего долгосрочного контракта на поставку нефти, сообщил посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали. По его мнению, в этом вопросе нет никаких сложностей.

Переговоры проходят как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний. «Я не думаю, что в переговорах о долгосрочном контракте есть какие-то сложности, сейчас идет обсуждение технических деталей, включая вопрос оплаты, объема закупок и прочего»,— сказал господин Джамали «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, какие валюты могут быть использованы для оплаты поставок российских энергоносителей, посол сказал, что рассматриваются «все опции». Он отметил, что «исторически у нас ранее была и торговля по бартеру». «Вопрос оплаты будет обязательно решен, сейчас все опции на столе»,— добавил дипломат.

По данным «Ъ», РФ расширяет поставки нефти в Пакистан, отправив уже третью партию за год. Единственным поставщиком является «Сургутнефтегаз». Долгосрочный контракт обсуждается уже несколько месяцев.

Подробнее о расширении сотрудничества — в материале «Ъ» «Российская нефть доползла до Карачи».

Леонид Уварчев

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