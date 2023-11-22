Карта «Подорожник» помогла сэкономить петербуржцам более 14 млрд рублей

Жители и гости Санкт-Петербурга с января по октябрь 2023 года смогли сэкономить свыше 14 млрд рублей за счет оплаты проезда в общественном транспорте с помощью карты «Подорожник», сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Единый электронный билет позволяет тратить меньше средств на оплату поездок. Так, например, проход через турникет в метрополитене обходится пассажиру с «Подорожником» в 49 рублей, а проезд в наземном транспорте — в 44 рубля. Возможность сэкономить имеется также благодаря пересадочному тарифу «60 минут» и тарифу «90 минут», записанных на пластиковый носитель.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, «Подорожник» — наиболее популярный способ расчета за проезд в городе. В 2023 году более 40% поездок были оплачены именно им.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году в Петербурге буду те же тарифы на проезд в транспорте. При этом платежная система «Мир» пока не решила, сохранятся ли скидки для пассажиров с этими картами.

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