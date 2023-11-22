Финансировать инженерно-технические центры на Кубани будут минимум два года

До конца года власти Краснодарского края направят промпредприятиям 100 млн руб. на компенсацию до 90% затрат на развитие 11 инженерно-технических центров. Как сообщает пресс-служба администрации региона, финансировать центры планируют как минимум ближайшие два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«По сути, они являются «конструкторскими бюро», которые позволяют внедрять в серийное производство новые технологии, создавать импортозамещающую технику, а также повышать квалификацию сотрудников и обучать начинающих инженеров и студентов профильных вузов»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Мера поддержки предназначена для приоритетных направлений промышленности. К таким относятся сельхозмашиностроение и станкостроение, производство пищевого оборудования, утилизация отходов и радиоэлектроники.

По словам губернатора, за последние восемь лет предприятия Кубани нарастили мощности и приобрели новые компетенции. За счет этого в регионе восстановили отрасли станкостроения и вагоностроения, а также начали развивать востребованные направления радиоэлектроники, фармацевтической и медицинской промышленности.

Татьяна Ручкина

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