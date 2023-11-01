На развитие инженерно-технических центров Кубани направят 100 млн рублей

В Краснодарском крае в рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности ввели новую меру поддержки кубанских машиностроителей. На развитие инженерно-технических центров на базе предприятий направят 100 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам министра промышленной политики края Дмитрия Хмелько, поддержку предоставят предприятиям машиностроения и радиоэлектронной промышленности, который создают и развивают на своей базе инженерно-технические центры. Планируется, что за счет меры производители будут разрабатывать и внедрять новые промышленные технологии, а также создавать импортозамещающую технику и оборудование.

Предприятиям будут возмещать 95% затрат на создание и развитие инженерно-технических центров. Одно предприятие сможет получить до 10 млн руб. Отбор на предоставление меры поддержки проводят до 10 ноября 2023 года.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram