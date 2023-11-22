В Свердловской области водитель автомобиля пострадал в ДТП с автобусом

В селе Криулино Красноуфимского района (Свердловская область) в результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем пострадал водитель машины. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Инцидент произошел 21 ноября около 17:30 часов на ул. Советская. По предварительным данным, 55-летний водитель ВАЗ 21150 выбрал небезопасную скорость в текущих метеоусловиях, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался по маршруту Красноуфимск — Сарана.

В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести. Он госпитализирован в районную больницу Красноуфимска. В автобусе в момент ДТП находились два человека, они не пострадали.

По данным автоинспекции, водитель ВАЗ имеет водительский стаж один год, за нарушения ПДД привлекался 11 раз. В момент инцидента был трезв. На участке ДТП автоинспекторы выявили недостаток в виде снежного наката, владельцу дороги выдана рекомендация его устранить.

Напомним, вчера в Свердловской области прошли снегопады и ледяные дожди. Для устранения наледи власти региона израсходовали более 4,4 тыс. тонн песка. Сегодня для уборки снега планируется отправить около 400 единиц спецтехники.

Ирина Пичурина

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