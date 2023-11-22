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Песков: вряд ли умерший в США предатель Беленко прожил счастливую жизнь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал смерть летчика-перебежчика Виктора Беленко в США. Представитель Кремля считает, что тот не мог прожить счастливую жизнь.

Фото: AP

Фото: AP

«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем»,— сказал господин Песков ТАСС.

Виктор Беленко умер в возрасте 76 лет в сентябре. О его смерти стало известно накануне, 21 ноября. Было решено не проводить мемориальные службы.

Виктор Беленко в сентябре 1976 года перелетел в Японию на советском самолете-перехватчике МиГ-25П. Спустя несколько дней получил политическое убежище в США, а в 1980 году — американское гражданство. В США летчик взял себе фамилию Шмидт. Много лет работал инженером по аэрокосмической технике в частных и государственных структурах, а также консультировал американские Военно-воздушные силы.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Улетели от советского будущего

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9 октября 1948 года летчики Анатолий Барсов (второй справа) и Петр Пирогов (справа) взлетели с авиабазы Коломыя (Ивано-Франковская область Украины) на бомбардировщике Ту-2. На нем они добрались до Австрии и сели в зоне союзнической оккупации около города Линц. Пилоты заявили, что угнали самолет в знак протеста против политического строя СССР, вернуться на родину они отказались. Оба получили политическое убежище в США. Через год Анатолий Барсов вернулся в СССР, где был расстрелян. Петр Пирогов устроился на службу в ВВС США. В СССР он был заочно приговорен к 25 годам

9 октября 1948 года летчики Анатолий Барсов (второй справа) и Петр Пирогов (справа) взлетели с авиабазы Коломыя (Ивано-Франковская область Украины) на бомбардировщике Ту-2. На нем они добрались до Австрии и сели в зоне союзнической оккупации около города Линц. Пилоты заявили, что угнали самолет в знак протеста против политического строя СССР, вернуться на родину они отказались. Оба получили политическое убежище в США. Через год Анатолий Барсов вернулся в СССР, где был расстрелян. Петр Пирогов устроился на службу в ВВС США. В СССР он был заочно приговорен к 25 годам

Фото: AP

10 ноября 1948 года авиационный механик Владимир Барашков (внизу в центре) на военно-транспортном самолете Ли-2 перелетел с одного из дальневосточных аэродромов на японский остров Рисири. Он сдался американским властям. Владимир Барашков предоставил им информацию о вооружении, технике и местах дислокации советских авиационных частей. Механик получил политическое убежище. На родине он был заочно приговорен к 25 годам

10 ноября 1948 года авиационный механик Владимир Барашков (внизу в центре) на военно-транспортном самолете Ли-2 перелетел с одного из дальневосточных аэродромов на японский остров Рисири. Он сдался американским властям. Владимир Барашков предоставил им информацию о вооружении, технике и местах дислокации советских авиационных частей. Механик получил политическое убежище. На родине он был заочно приговорен к 25 годам

Фото: Time Inc

В период с 1954 по 1959 год (точный год неизвестен) наземный техник лейтенант Воробьев взлетел на истребителе МиГ-15 с аэродрома Сарата в Одесской области. Когда об этом сообщили в штаб, то передали только фамилию беглеца. Из-за этого его перепутали с высокопоставленным однофамильцем, улетевшим накануне, и ответили, что Воробьев «еще вчера улетел». Пока в этой ситуации разобрались и подняли другой МиГ-15 на перехват, лейтенант смог скрыться. Он приземлился в Турции, где получил политическое убежище и остался

В период с 1954 по 1959 год (точный год неизвестен) наземный техник лейтенант Воробьев взлетел на истребителе МиГ-15 с аэродрома Сарата в Одесской области. Когда об этом сообщили в штаб, то передали только фамилию беглеца. Из-за этого его перепутали с высокопоставленным однофамильцем, улетевшим накануне, и ответили, что Воробьев «еще вчера улетел». Пока в этой ситуации разобрались и подняли другой МиГ-15 на перехват, лейтенант смог скрыться. Он приземлился в Турции, где получил политическое убежище и остался

Фото: AP

В мае 1967 года пилот Василий Епатко в ходе дальнего полета на истребителе МиГ-17 с советской авиабазы в ГДР изменил курс и направился в Западную Германию. Лейтенант совершил вынужденную посадку в районе Донау-Рис, при которой самолет был поврежден. Он получил политическое убежище в США и остался жить там

В мае 1967 года пилот Василий Епатко в ходе дальнего полета на истребителе МиГ-17 с советской авиабазы в ГДР изменил курс и направился в Западную Германию. Лейтенант совершил вынужденную посадку в районе Донау-Рис, при которой самолет был поврежден. Он получил политическое убежище в США и остался жить там

Фото: 541pigeon / Wikipedia

27 мая 1973 года техник старший лейтенант Евгений Вронский угнал истребитель-бомбардировщик Су-7БМ с авиабазы Гросенхайн (по другим данным, с аэродрома Мерзебург) и улетел на нем в ФРГ. Он несколько раз попытался посадить самолет, но не смог и катапультировался около города Брауншвейг. Правительство ФРГ решило вернуть обломки самолета СССР, но отказалось выдать беженца. Он получил политическое убежище. После расследования выяснилось, что навыки управления самолетом он самостоятельно получил на авиатренажере

27 мая 1973 года техник старший лейтенант Евгений Вронский угнал истребитель-бомбардировщик Су-7БМ с авиабазы Гросенхайн (по другим данным, с аэродрома Мерзебург) и улетел на нем в ФРГ. Он несколько раз попытался посадить самолет, но не смог и катапультировался около города Брауншвейг. Правительство ФРГ решило вернуть обломки самолета СССР, но отказалось выдать беженца. Он получил политическое убежище. После расследования выяснилось, что навыки управления самолетом он самостоятельно получил на авиатренажере

Фото: Rust / ullstein bild / Getty Images

В 1973 году пилот-инструктор Армавирского авиационного училища Юрий Сафронов на тренировочном самолете Л-29 перелетел в Иран с аэродрома Аджикабул. Власти страны отказались вернуть самолет СССР. Юрий Сафронов получил политическое убежище. В октябре 2015 года было опубликовано интервью офицера ВВС США с советским летчиком-перебежчиком с псевдонимом «Виктор». В нем рассказывалось, что пилот в 1973 году угнал самолет Л-29 в Иран, оттуда перебрался в Америку и начал сотрудничать со спецслужбами. Тогда СМИ предполагали, что «Виктором» является Юрий Сафронов

В 1973 году пилот-инструктор Армавирского авиационного училища Юрий Сафронов на тренировочном самолете Л-29 перелетел в Иран с аэродрома Аджикабул. Власти страны отказались вернуть самолет СССР. Юрий Сафронов получил политическое убежище. В октябре 2015 года было опубликовано интервью офицера ВВС США с советским летчиком-перебежчиком с псевдонимом «Виктор». В нем рассказывалось, что пилот в 1973 году угнал самолет Л-29 в Иран, оттуда перебрался в Америку и начал сотрудничать со спецслужбами. Тогда СМИ предполагали, что «Виктором» является Юрий Сафронов

Фото: Николай Кузнецов / Фотохроника ТАСС

6 сентября 1976 года старший лейтенант Виктор Беленко в ходе учений перелетел на истребителе МиГ-25 с аэродрома в Приморье на японской остров Хоккайдо. Летчик попросил политического убежища. В СССР потребовали личной встречи с беглецом. Он заявил, что на родину не вернется, а самолет является собственностью США, которые дали ему политическое убежище. Виктор взял себе фамилию Шмидт, а в 1980 году получил американское гражданство. В США летчик работал инженером по аэрокосмической технике в частных и государственных структурах и консультировал ВВС

6 сентября 1976 года старший лейтенант Виктор Беленко в ходе учений перелетел на истребителе МиГ-25 с аэродрома в Приморье на японской остров Хоккайдо. Летчик попросил политического убежища. В СССР потребовали личной встречи с беглецом. Он заявил, что на родину не вернется, а самолет является собственностью США, которые дали ему политическое убежище. Виктор взял себе фамилию Шмидт, а в 1980 году получил американское гражданство. В США летчик работал инженером по аэрокосмической технике в частных и государственных структурах и консультировал ВВС

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

24 сентября 1976 года МиГ-25 Виктора Беленко был транспортирован на американскую базу Хакури. Авиационные эксперты изучали истребитель до 5 октября. После этого самостоятельно перелететь в СССР самолет не мог, и японцы предложили советским представителям увезти его по морю. 12 ноября МиГ-25, упакованный в 13 ящиков, доставили в порт Хитачи. Там его осмотрели специалисты из СССР. Они обнаружили, что с истребителя пропала часть блоков, например, система государственного опознавания

24 сентября 1976 года МиГ-25 Виктора Беленко был транспортирован на американскую базу Хакури. Авиационные эксперты изучали истребитель до 5 октября. После этого самостоятельно перелететь в СССР самолет не мог, и японцы предложили советским представителям увезти его по морю. 12 ноября МиГ-25, упакованный в 13 ящиков, доставили в порт Хитачи. Там его осмотрели специалисты из СССР. Они обнаружили, что с истребителя пропала часть блоков, например, система государственного опознавания

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

26 сентября 1976 года лейтенант Валентин Зосимов на Ан-2 перелетел из аэродрома в Азербайджане на аэродром Ахар в Иране. СССР потребовал вернуть летчика и самолет. Советская сторона использовала разные рычаги давления, вплоть до угроз поставок оружия курдским сепаратистам. Под давлением СССР шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви приказал вернуть самолет и Валентина Зосимова. Летчик был приговорен к 10 годам лишения свободы

26 сентября 1976 года лейтенант Валентин Зосимов на Ан-2 перелетел из аэродрома в Азербайджане на аэродром Ахар в Иране. СССР потребовал вернуть летчика и самолет. Советская сторона использовала разные рычаги давления, вплоть до угроз поставок оружия курдским сепаратистам. Под давлением СССР шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви приказал вернуть самолет и Валентина Зосимова. Летчик был приговорен к 10 годам лишения свободы

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

20 мая 1989 года гвардии капитан Александр Зуев на истребителе МиГ-29 перелетел в Турцию с аэродрома Цхакая (Грузия). После приземления он сказал охраннику аэропорта: «Я — американец!», чтобы сразу было извещено посольство США. Летчик попросил политического убежища. Турецкие власти вернули самолет на следующий день. Александра Зуева сначала судили, но адвокаты смогли доказать, что он жертва политического режима, а не воздушный пират. Летчик получил политическое убежище в США, где устроился работать консультантом в авиационную фирму. В 2001 году выпустил книгу «Fulcrum: A Top Gun Pilot’s Escape from the Soviet Empire»

20 мая 1989 года гвардии капитан Александр Зуев на истребителе МиГ-29 перелетел в Турцию с аэродрома Цхакая (Грузия). После приземления он сказал охраннику аэропорта: «Я — американец!», чтобы сразу было извещено посольство США. Летчик попросил политического убежища. Турецкие власти вернули самолет на следующий день. Александра Зуева сначала судили, но адвокаты смогли доказать, что он жертва политического режима, а не воздушный пират. Летчик получил политическое убежище в США, где устроился работать консультантом в авиационную фирму. В 2001 году выпустил книгу «Fulcrum: A Top Gun Pilot’s Escape from the Soviet Empire»

Фото: Ohfmitry / Wikipedia

24 апреля 1991 года лейтенант Ирек Гиматов на вертолете Ми-8 перелетел с Эребунийского аэродрома (Армения) в Турцию. Он приземлился в Эрзуруме и попросил политического убежища. Газета «Красная звезда» сообщала, что на борту вертолета не было оружия. Ми-8 был возвращен СССР, а Ирек Гиматов получил политическое убежище в Турции

24 апреля 1991 года лейтенант Ирек Гиматов на вертолете Ми-8 перелетел с Эребунийского аэродрома (Армения) в Турцию. Он приземлился в Эрзуруме и попросил политического убежища. Газета «Красная звезда» сообщала, что на борту вертолета не было оружия. Ми-8 был возвращен СССР, а Ирек Гиматов получил политическое убежище в Турции

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Реутов

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9 октября 1948 года летчики Анатолий Барсов (второй справа) и Петр Пирогов (справа) взлетели с авиабазы Коломыя (Ивано-Франковская область Украины) на бомбардировщике Ту-2. На нем они добрались до Австрии и сели в зоне союзнической оккупации около города Линц. Пилоты заявили, что угнали самолет в знак протеста против политического строя СССР, вернуться на родину они отказались. Оба получили политическое убежище в США. Через год Анатолий Барсов вернулся в СССР, где был расстрелян. Петр Пирогов устроился на службу в ВВС США. В СССР он был заочно приговорен к 25 годам

Фото: AP

10 ноября 1948 года авиационный механик Владимир Барашков (внизу в центре) на военно-транспортном самолете Ли-2 перелетел с одного из дальневосточных аэродромов на японский остров Рисири. Он сдался американским властям. Владимир Барашков предоставил им информацию о вооружении, технике и местах дислокации советских авиационных частей. Механик получил политическое убежище. На родине он был заочно приговорен к 25 годам

Фото: Time Inc

В период с 1954 по 1959 год (точный год неизвестен) наземный техник лейтенант Воробьев взлетел на истребителе МиГ-15 с аэродрома Сарата в Одесской области. Когда об этом сообщили в штаб, то передали только фамилию беглеца. Из-за этого его перепутали с высокопоставленным однофамильцем, улетевшим накануне, и ответили, что Воробьев «еще вчера улетел». Пока в этой ситуации разобрались и подняли другой МиГ-15 на перехват, лейтенант смог скрыться. Он приземлился в Турции, где получил политическое убежище и остался

Фото: AP

В мае 1967 года пилот Василий Епатко в ходе дальнего полета на истребителе МиГ-17 с советской авиабазы в ГДР изменил курс и направился в Западную Германию. Лейтенант совершил вынужденную посадку в районе Донау-Рис, при которой самолет был поврежден. Он получил политическое убежище в США и остался жить там

Фото: 541pigeon / Wikipedia

27 мая 1973 года техник старший лейтенант Евгений Вронский угнал истребитель-бомбардировщик Су-7БМ с авиабазы Гросенхайн (по другим данным, с аэродрома Мерзебург) и улетел на нем в ФРГ. Он несколько раз попытался посадить самолет, но не смог и катапультировался около города Брауншвейг. Правительство ФРГ решило вернуть обломки самолета СССР, но отказалось выдать беженца. Он получил политическое убежище. После расследования выяснилось, что навыки управления самолетом он самостоятельно получил на авиатренажере

Фото: Rust / ullstein bild / Getty Images

В 1973 году пилот-инструктор Армавирского авиационного училища Юрий Сафронов на тренировочном самолете Л-29 перелетел в Иран с аэродрома Аджикабул. Власти страны отказались вернуть самолет СССР. Юрий Сафронов получил политическое убежище. В октябре 2015 года было опубликовано интервью офицера ВВС США с советским летчиком-перебежчиком с псевдонимом «Виктор». В нем рассказывалось, что пилот в 1973 году угнал самолет Л-29 в Иран, оттуда перебрался в Америку и начал сотрудничать со спецслужбами. Тогда СМИ предполагали, что «Виктором» является Юрий Сафронов

Фото: Николай Кузнецов / Фотохроника ТАСС

6 сентября 1976 года старший лейтенант Виктор Беленко в ходе учений перелетел на истребителе МиГ-25 с аэродрома в Приморье на японской остров Хоккайдо. Летчик попросил политического убежища. В СССР потребовали личной встречи с беглецом. Он заявил, что на родину не вернется, а самолет является собственностью США, которые дали ему политическое убежище. Виктор взял себе фамилию Шмидт, а в 1980 году получил американское гражданство. В США летчик работал инженером по аэрокосмической технике в частных и государственных структурах и консультировал ВВС

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

24 сентября 1976 года МиГ-25 Виктора Беленко был транспортирован на американскую базу Хакури. Авиационные эксперты изучали истребитель до 5 октября. После этого самостоятельно перелететь в СССР самолет не мог, и японцы предложили советским представителям увезти его по морю. 12 ноября МиГ-25, упакованный в 13 ящиков, доставили в порт Хитачи. Там его осмотрели специалисты из СССР. Они обнаружили, что с истребителя пропала часть блоков, например, система государственного опознавания

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

26 сентября 1976 года лейтенант Валентин Зосимов на Ан-2 перелетел из аэродрома в Азербайджане на аэродром Ахар в Иране. СССР потребовал вернуть летчика и самолет. Советская сторона использовала разные рычаги давления, вплоть до угроз поставок оружия курдским сепаратистам. Под давлением СССР шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви приказал вернуть самолет и Валентина Зосимова. Летчик был приговорен к 10 годам лишения свободы

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

20 мая 1989 года гвардии капитан Александр Зуев на истребителе МиГ-29 перелетел в Турцию с аэродрома Цхакая (Грузия). После приземления он сказал охраннику аэропорта: «Я — американец!», чтобы сразу было извещено посольство США. Летчик попросил политического убежища. Турецкие власти вернули самолет на следующий день. Александра Зуева сначала судили, но адвокаты смогли доказать, что он жертва политического режима, а не воздушный пират. Летчик получил политическое убежище в США, где устроился работать консультантом в авиационную фирму. В 2001 году выпустил книгу «Fulcrum: A Top Gun Pilot’s Escape from the Soviet Empire»

Фото: Ohfmitry / Wikipedia

24 апреля 1991 года лейтенант Ирек Гиматов на вертолете Ми-8 перелетел с Эребунийского аэродрома (Армения) в Турцию. Он приземлился в Эрзуруме и попросил политического убежища. Газета «Красная звезда» сообщала, что на борту вертолета не было оружия. Ми-8 был возвращен СССР, а Ирек Гиматов получил политическое убежище в Турции

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Реутов

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