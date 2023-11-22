Песков: вряд ли умерший в США предатель Беленко прожил счастливую жизнь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал смерть летчика-перебежчика Виктора Беленко в США. Представитель Кремля считает, что тот не мог прожить счастливую жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем»,— сказал господин Песков ТАСС.

Виктор Беленко умер в возрасте 76 лет в сентябре. О его смерти стало известно накануне, 21 ноября. Было решено не проводить мемориальные службы.

Виктор Беленко в сентябре 1976 года перелетел в Японию на советском самолете-перехватчике МиГ-25П. Спустя несколько дней получил политическое убежище в США, а в 1980 году — американское гражданство. В США летчик взял себе фамилию Шмидт. Много лет работал инженером по аэрокосмической технике в частных и государственных структурах, а также консультировал американские Военно-воздушные силы.

Леонид Уварчев