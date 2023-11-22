Экс-глава СО РАН подал кассацию на приговор по делу о мошенничестве с коттеджем

Бывший председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН), академик Александр Асеев, осужденный на четыре года условно за незаконную приватизацию ведомственного коттеджа, подал кассационную жалобу на приговор. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил адвокат Геннадий Шишебаров. В обращении в 8-й кассационный суд (Кемерово) академик просит отменить приговор Советского райсуда от 14 июня и постановление Новосибирского облсуда от 4 октября, который оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения. Кроме того, Александр Асеев настаивает на возвращении дела прокурору.

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По статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) академик Александр Асеев был осужден в июне. Он получил четыре года условно и штраф в размере 500 тыс. руб., спорный коттедж площадью более 600 кв. м в новосибирском Академгородке суд обязал вернуть в собственность государства.

Как установил суд, ученый, используя свое служебное положение, якобы организовал заключение с ним договора найма коттеджа, а также работы по его реконструкции, «убедив сотрудников Академии наук в том, что жилое помещение будет использовано им в качестве представительской резиденции», сообщает прокуратура региона.

С целью хищения он якобы организовал фиктивную регистрацию по месту жительства в указанном коттедже своей дочери, добился признания за ней права собственности на эту недвижимость по подложным документам. С предъявленными обвинениями ученый не согласился.

Защита утверждала, что решение о предоставлении Александру Асееву служебного коттеджа было законным и соответствовало существовавшей в СО РАН практике — служебные коттеджи выделялись директорам институтов СО РАН, а господин Асеев с 1998-го по 2013 год руководил Институтом физики полупроводников им. А.В. Ржанова. Других претендентов на указанный особняк, сказал адвокат, на тот период не было.

Кроме того, адвокаты отмечали, что Александр Асеев безвозмездно передал в собственность РФ принадлежащую ему и его жене четырехкомнатную квартиру площадью около 137 кв. м в элитном доме на проспекте Академика Коптюга в Академгородке.

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Илья Николаев