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В Туапсинском районе задержали сбежавшего из центра временного содержания

Жителя Абхазии, сбежавшего из центра временного содержания иностранных граждан ОМВД по Гулькевичскому району, нашли в Туапсинском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчину задержали.

Поиски беглеца вели сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю и оперативники ОМВД России по Туапсинскому району. После задержания мужчину поместили в изолятор временного содержания.

35-летний житель Абхазии, подлежащий депортации, сбежал из изолятора ночью 20 ноября. Мужчина осуществил побег, сняв решетку с петель в душевой комнате.

Татьяна Ручкина

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