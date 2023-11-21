В Гулькевичском районе ищут иностранца, сбежавшего из центра депортации

В Гулькевичском районе ведут поиски приезжего из Абхазии, сбежавшего из центра временного содержания иностранных граждан отдела МВД России. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, мужчину поместили в центр в феврале текущего года. Сообщается, что 20 ноября 35-летний уроженец Абхазии снял решетку с петель в душевой комнате и сбежал.

«В отношении сотрудников полиции назначено проведение служебной проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством»,— говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению местонахождения сбежавшего иностранца.

Анастасия Донскова

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