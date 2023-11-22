В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму

Ночью 22 ноября в западной части акватории Черного моря обнаружили четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все обнаруженные цели были уничтожены.

17 ноября в Черном море уничтожили быстроходный катер «Виллард» с группой украинских десантников и семь безэкипажных катеров, следовавших по направлению в Крым. Их обнаружили во время воздушного патрулирования юго-западной части акватории Черного моря.

Татьяна Ручкина

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