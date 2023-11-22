Томская область увеличит субсидирование межрегиональных авиарейсов

Томская область планирует потратить на субсидирование межрегиональных авиаперелетов в 2024 году 134,5 млн руб. Данные приведены в материалах к законопроекту о внесении изменений в региональный закон «Об организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на внутриобластных маршрутах в Томской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Законопроект внесен губернатором. Он представлен комитету по строительству, инфраструктуре и природопользованию законодательной думы Томской области.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2024 году будут субсидироваться авиарейсы из Томска в Улан-Удэ, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Красноярск, Тюмень, Нижний Новгород, Омск, Махачкалу и Самару. Кроме того, рейс в Нижневартовск субсидируется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. Сумма 134,5 млн руб. указывается с учетом платежей по маршрутам в Иркутск, Санкт-Петербург и Сочи в декабре 2023 года.

В 2023 году объем субсидирования составил около 90 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в рамках программы субсидирования региональных рейсов в 2024 году будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов несколько новых маршрутов из городов Сибири.

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Валерий Лавский