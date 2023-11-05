Новые субсидируемые авиамаршруты из городов Сибири появятся в 2024 году

В рамках программы субсидирования региональных рейсов в 2024 году будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов несколько новых маршрутов из городов Сибири, сообщает Росавиация. Так, в следующем году начнутся полеты из Горно-Алтайска в Оренбург (полеты будет выполнять авиакомпания «Икар»), Сургут («Ютэйр») и Улан-Удэ («КрасАвиа»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Также будут рейсы по новым маршрутам будут выполняться из Кемерова в Самару и Уфу (авиакомпания «Азимут»), из Красноярска в Ленск, Таксимо и Нижневартовск («КрасАвиа»), в Полярный («Алроса»). В программе также появится субсидируемый рейс из Красноярска во Владивосток, который будет выполнять «Аэрофлот». Сейчас на этом направлении работает авиакомпания «Аврора».

В числе новых направлений – маршруты из Махачкалы в Томск (авиакомпания «Серверный ветер»), также в Томск будут выполняться рейсы из Самары («ЮВТ Аэро»), из Тюмени («Ютэйр»). Рейсы будут выполняться из Минеральных вод в Омск («Ред Вингс»), из Новокузнецка в Сургут («Ютэйр») и Уфу («Ред Вингс»), из Новосибирск в Тобольск («ЮВТ Аэро»).

Всего в перечне – 235 межрегиональных маршрутов (минуя московский авиаузел), которые будут субсидироваться в 2024 году в рамках реализации правительственного постановления №1242 от 25 декабря 2013 года. В продажу поступят 3,4 млн билетов по специальному тарифу, уточняет Росавиация.

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Оксана Павлова