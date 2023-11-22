ХК «Автомобилист» сыграет в Екатеринбурге с минским «Динамо»

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге вечером в среду, 22 ноября, проведет игру с минским «Динамо». Матч начнется в 19:00 в КРК «Уралец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики ХК "Автомобилист"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Болельщики ХК "Автомобилист"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это будет первый матч в домашней серии «Автомобилиста». 25 ноября он сыграет с «Ладой», 27 ноября со «Спартаком».

«Автомобилист» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ, он набрал 40 очков. «Динамо» (Минск) на восьмом месте в Западной конференции (32 очка).

В последнем мачте «Автомобилист» проиграл в Челябинске «Трактору» со счетом 4:2.

Ирина Пичурина

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