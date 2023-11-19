ХК «Трактор» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2

Хоккейный клуб «Трактор» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче. Игра закончилась со счетом 4:2, сообщает пресс-служба челябинской команды.

Счет открыл игрок «Автомобилиста» своим Брукс Мэйсек. Но в конце периода Данил Юртайкин сравнял счет. На финише второго отрезка матча челябинцы остались в большинстве и смогли использовать преимущество. Шайбу в ворота противников забросил Антон Бурдасов. В заключительном периоде Чарльз Робинсон укрепил преимущество хозяев. Однако гости быстро сократили отставание до одного гола – отличился Сергей Широков. На последних минутах «Автомобилист» заменил голкипера на шестого полевого игрока, чем воспользовался Владимир Ткачев, поразив пустые ворота.

По итогам 32 игр ХК «Трактор» получил 39 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующий матч челябинцы снова проведут на домашней арене. Противников выступит омский «Авангард».

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