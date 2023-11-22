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Коммерсантъ FM
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В Техасе упал одномоторный самолет с одним пилотом на борту

В городе Плано штата Техас упал одномоторный самолет, на борту которого был только пилот, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. О состоянии пилота пока неизвестно.

Как пишет CBS и Fox4, самолет упал вблизи закусочной Mama's Daughter's Diner. В результате загорелись несколько автомобилей. Пожарная служба сообщила, что самолет «врезался в одну машину», пассажиров в ней не было. Пожар уже потушен, отмечают СМИ.

Причины падения не сообщаются. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование инцидента.

Лусине Баласян

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