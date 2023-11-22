Axios: Блинкен может посетить Израиль на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль в начале следующей недели, сообщил портал Axios со ссылкой на два источника. Господин Блинкен планирует обсудить с израильскими и палестинскими чиновниками ситуацию в секторе Газа, утверждают собеседники издания.

Точная дата поездки еще не назначена, пишет Axios, однако, вероятно, она состоится после Дня благодарения (23 ноября). При этом визит должен состояться до поездки Энтони Блинкена на саммит глав МИД стран НАТО, запланированного 28 ноября.

С7 октября, когда начались боевые действия между палестинским движением «Хамас» и израильской армией, Энтони Блинкен неоднократно посещал Израиль. Очередной визит, отмечает портал, может состояться на фоне соглашение об освобождении заложников «Хамаса».

Последний раз господин Блинкен прибыл в Израиль 3 ноября. Визит состоялся в рамках турне: позднее он также посетил Иорданию, Западный берег реки Иордан, Турцию, Ирак, Японию и Южную Корею.

Подробнее о предыдущем визите госсекретаря США в Израиль читайте в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Лусине Баласян