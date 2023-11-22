Нетаньяху: Израилю предстоит тяжелое, но верное решение по сделке о заложниках

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительству предстоит принять «тяжелое, но верное» решение по сделке с освобождением заложников, которые находятся у палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Израильское правительство проводит заседание по этому вопросу.

«Мы не успокоимся, пока все не вернутся. У войны есть этапы возвращение заложников также будет поэтапным»,— сказал господин Нетаньяху перед заседанием (цитата по The Times of Israel). По его словам, возвращение заложников — приоритет израильских властей.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант, в свою очередь, заявил, что продвижение сухопутных частей ЦАХАЛа — ключевой фактор в усилении давления на «Хамас» в рамках переговоров о заложниках. «Это сложная схема, она болезненная, но при этом правильная»,— сказал он.

Как пишет Channel 12, согласно условиям сделки, первую группу заложников могут отпустить 23 ноября. Удерживаемых в секторе Газа, пишет телеканал, будут отпускать поэтапно, по 12 человек. Всего в обмен на 4-5 дней временного прекращения огня планируется отпустить 50 заложников, отмечали СМИ. Кроме того, Израиль должен выпустить 150-300 палестинских заключенных. Всего, по данным израильской армии, в заложниках у «Хамаса» 240 человек.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Лусине Баласян