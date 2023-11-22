Умер 27-летний актер Истринского драмтеатра Максим Шахров

Артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб в автомобильной аварии 21 ноября. Ему было 27 лет. О смерти сообщила пресс-службе театра.

«Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, Артиста Максима Шахрова»,— сообщили в театре. В пресс-службе уточнили, что актер попал в аварию по пути на репетицию.

Максим Шахров окончил актерское отделение Московского государственного института культуры. С 2020 года работал в Истринском театре. За три года он сыграл 23 роли в различных спектаклях, в том числе Панталоне в «Слуге двух господ», Сергея Есенина в «Я один…И разбитое зеркало», Гортензио в «Укрощении строптивой», Перформера в «Медея.Сон».

Лусине Баласян