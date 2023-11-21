Грозит все по молдавить
Отношения России и Молдавии отрицательно эволюционируют
Москва и Кишинев обменялись запретами. На блокировку властями Молдавии сайтов российских телеканалов, газет и информагентств Россия ответила запретом на въезд 11 молдавским парламентариям от правящей партии «Действие и солидарность». Запреты скорее символические — блокировки российских сайтов легко обходятся с помощью VPN, а депутаты от молдавской партии власти и раньше не были замечены в привычке путешествовать по России. Тем не менее надо признать, что настолько плохими отношения двух стран еще не были.
Президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Молдавии Майя Санду
Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters
Президент Молдавии Майя Санду провела 21 ноября в Киеве. Ее визит туда заранее не анонсировался и произошел в знаковую для Украины дату. Десять лет назад в этот день в украинской столице начались события, известные как Евромайдан или «революция достоинства». Протесты, переросшие в кровавые столкновения и закончившиеся бегством президента Виктора Януковича, спровоцировал отказ украинских властей подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Документ был подписан при следующем украинском президенте — Петре Порошенко.
Майя Санду и ее украинский коллега Владимир Зеленский в Киеве вместе почтили память погибших во время Евромайдана. После этого они вместе встретились с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, также приехавшим в Киев. «Украина и Молдова имеют общую цель — членство в Европейском союзе. И совместно двигаются к реализации этой цели. Очень символично, что сейчас, через десять лет после нашей Революции достоинства, мы вместе»,— заявил Владимир Зеленский.
Кишинев и Киев ждут решения Брюсселя о старте переговоров по вступлению в ЕС. Оно должно быть принято в декабре, и обе страны рассчитывают, что Евросоюз согласится запустить процесс. Для Майи Санду это важно не только потому, что она давний апологет евроинтеграции. Через год в Молдавии должны пройти выборы президента.
Госпожа Санду будет бороться за второй срок, и уже сейчас очевидно, что евроинтеграция будет важным пунктом ее предвыборной программы. Другая важная задача молдавского президента — максимально снизить влияние России в республике.
Хотя отношения между Кишиневом и Москвой стоят на паузе с 2022 года — Молдавия полностью поддерживает Украину в противостоянии с Россией,— пророссийские политики в стране достаточно популярны. Экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, к примеру, второй по популярности политик в Молдавии после Майи Санду.
Игорь Додон постоянно ругает молдавскую власть и не скрывает ориентации на Москву. Он один из немногих, кто открыто встречается с послом России Олегом Васнецовым. Особые отношения с Россией и у беглого молдавского бизнесмена Илана Шора, проживающего в Израиле,— на родине он приговорен к 15 годам тюрьмы за финансовые махинации. Господин Шор дистанционно участвует в молдавской политике: жестко критикует Майю Санду и власть в целом. В республике с ним аффилированы несколько политических партий, жестко критикующих власть.
Российские СМИ и власти достаточно много внимания уделяют Молдавии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова почти на каждом брифинге (а они проводятся еженедельно) комментирует ситуацию в республике. На прошлой неделе они сказала, что президент Молдавии «занимается русофобией и подрывом двусторонних отношений». Так Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление госпожи Санду о том, что у Кишинева сейчас нет общих тем для обсуждения с Москвой.
Тем нет, но проблемы есть. В Кишиневе уверены: Москва в Молдавии поддерживает оппозиционных политиков вроде Игоря Додона, Илана Шора и мэра молдавской столицы Иона Чебана, создавшего свою партию «Движение "Национальная альтернатива"».
В рамках кампании по борьбе с российским влиянием власти Молдавии принимают в основном запретительные меры.
24 октября Служба информации и безопасности республики объявила о блокировке 22 российских сайтов, в числе которых сайты «Первого канала», НТВ, телеканала RT и даже межгосударственной телекомпании «Мир».
30 октября список пополнился еще 14 заблокированными интернет-ресурсами. Среди них сайты информагентств ТАСС и «Интерфакс», «Российской газеты», «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца» и других. Блокировка, впрочем, легко обходится при помощи VPN.
Россия на действия молдавских властей отреагировала 20 ноября. В МИД РФ был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. «Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам»,— сообщается на сайте российского МИДа. Там же указано, что «в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова».
Кого именно коснулся запрет на въезд и на какой срок он введен, в МИДе не сообщили. По данным молдавского ресурса NewsMaker.md (в России он, кстати, заблокирован), речь идет об 11 депутатах парламента от правящей пропрезидентской партии «Действие и солидарность». Эта мера скорее символическая. Большинство парламентариев из партии власти в Россию не ездили и раньше. Тем не менее очередной обмен запретами говорит об уровне российско-молдавских отношений. И в обозримом будущем улучшение им не грозит.