Грозит все по молдавить

Москва и Кишинев обменялись запретами. На блокировку властями Молдавии сайтов российских телеканалов, газет и информагентств Россия ответила запретом на въезд 11 молдавским парламентариям от правящей партии «Действие и солидарность». Запреты скорее символические — блокировки российских сайтов легко обходятся с помощью VPN, а депутаты от молдавской партии власти и раньше не были замечены в привычке путешествовать по России. Тем не менее надо признать, что настолько плохими отношения двух стран еще не были.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Молдавии Майя Санду

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Молдавии Майя Санду

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Президент Молдавии Майя Санду провела 21 ноября в Киеве. Ее визит туда заранее не анонсировался и произошел в знаковую для Украины дату. Десять лет назад в этот день в украинской столице начались события, известные как Евромайдан или «революция достоинства». Протесты, переросшие в кровавые столкновения и закончившиеся бегством президента Виктора Януковича, спровоцировал отказ украинских властей подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Документ был подписан при следующем украинском президенте — Петре Порошенко.

Майя Санду и ее украинский коллега Владимир Зеленский в Киеве вместе почтили память погибших во время Евромайдана. После этого они вместе встретились с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, также приехавшим в Киев. «Украина и Молдова имеют общую цель — членство в Европейском союзе. И совместно двигаются к реализации этой цели. Очень символично, что сейчас, через десять лет после нашей Революции достоинства, мы вместе»,— заявил Владимир Зеленский.

Кишинев и Киев ждут решения Брюсселя о старте переговоров по вступлению в ЕС. Оно должно быть принято в декабре, и обе страны рассчитывают, что Евросоюз согласится запустить процесс. Для Майи Санду это важно не только потому, что она давний апологет евроинтеграции. Через год в Молдавии должны пройти выборы президента.

Госпожа Санду будет бороться за второй срок, и уже сейчас очевидно, что евроинтеграция будет важным пунктом ее предвыборной программы. Другая важная задача молдавского президента — максимально снизить влияние России в республике.

Хотя отношения между Кишиневом и Москвой стоят на паузе с 2022 года — Молдавия полностью поддерживает Украину в противостоянии с Россией,— пророссийские политики в стране достаточно популярны. Экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, к примеру, второй по популярности политик в Молдавии после Майи Санду.

Игорь Додон постоянно ругает молдавскую власть и не скрывает ориентации на Москву. Он один из немногих, кто открыто встречается с послом России Олегом Васнецовым. Особые отношения с Россией и у беглого молдавского бизнесмена Илана Шора, проживающего в Израиле,— на родине он приговорен к 15 годам тюрьмы за финансовые махинации. Господин Шор дистанционно участвует в молдавской политике: жестко критикует Майю Санду и власть в целом. В республике с ним аффилированы несколько политических партий, жестко критикующих власть.

Российские СМИ и власти достаточно много внимания уделяют Молдавии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова почти на каждом брифинге (а они проводятся еженедельно) комментирует ситуацию в республике. На прошлой неделе они сказала, что президент Молдавии «занимается русофобией и подрывом двусторонних отношений». Так Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление госпожи Санду о том, что у Кишинева сейчас нет общих тем для обсуждения с Москвой.

Тем нет, но проблемы есть. В Кишиневе уверены: Москва в Молдавии поддерживает оппозиционных политиков вроде Игоря Додона, Илана Шора и мэра молдавской столицы Иона Чебана, создавшего свою партию «Движение "Национальная альтернатива"».

В рамках кампании по борьбе с российским влиянием власти Молдавии принимают в основном запретительные меры.

24 октября Служба информации и безопасности республики объявила о блокировке 22 российских сайтов, в числе которых сайты «Первого канала», НТВ, телеканала RT и даже межгосударственной телекомпании «Мир».

30 октября список пополнился еще 14 заблокированными интернет-ресурсами. Среди них сайты информагентств ТАСС и «Интерфакс», «Российской газеты», «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца» и других. Блокировка, впрочем, легко обходится при помощи VPN.

Россия на действия молдавских властей отреагировала 20 ноября. В МИД РФ был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. «Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам»,— сообщается на сайте российского МИДа. Там же указано, что «в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова».

Кого именно коснулся запрет на въезд и на какой срок он введен, в МИДе не сообщили. По данным молдавского ресурса NewsMaker.md (в России он, кстати, заблокирован), речь идет об 11 депутатах парламента от правящей пропрезидентской партии «Действие и солидарность». Эта мера скорее символическая. Большинство парламентариев из партии власти в Россию не ездили и раньше. Тем не менее очередной обмен запретами говорит об уровне российско-молдавских отношений. И в обозримом будущем улучшение им не грозит.

Владимир Соловьев