В Тюмени на месте Червишевского рынка построят две многоэтажные башни

В Тюмени на улице Червишевский тракт, 25 построят новый жилой комплекс. Он появится на месте снесенного Червишевского рынка и будет состоять из двух домов высотой 14 и 23 этажей, следует из сайта компании-застройщика СЗ «Футуро».

Согласно проектной документации, завершить стройку компания планирует до конца 2025 года. В жилом комплексе с названием «Futuro» будет 321 квартира, средняя цена за кв. м. — 136 тыс. руб.. В пешей доступности от ЖК находится школа №69 и гимназия №49, шесть учреждений дошкольного образования.

Кредитную линию на 1,9 млрд руб. и сроком 4 года застройщику «Футуро» открыл банк ВТБ, который в этом году открыл финансирование для тюменских застройщиков на общую сумму 8,6 млрд руб.

Напомним, ранее девелоперская компания «Брусника» выкупила в Тюмени участок под комплексное развитие территории. Согласно протоколу торгов, застройщик выкупил площадку на ДОКе (в границах улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая) за 368 млн руб. Площадь территории составила 18 га.

Виталий Красиков

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