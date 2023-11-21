Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипотношений с Израилем

В парламенте ЮАР прошло голосование по вопросу закрытия посольства Израиля и разрыва дипломатических отношений стран. Предложение поддержали 248 депутатов, против выступил 91. Об этом сообщило издание Enca.

Меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня и не примет участие в мирных переговорах при участии ООН, сообщили в парламенте. Издание BusinessLIVE отмечает, что решение парламента носит рекомендательный характер.

Вчера, 20 ноября, Израиль отозвал своего посла в ЮАР Эли Белоцерковского. Израильские власти пояснили, что работа посла приостановлена на время консультаций в связи с последними заявлениями ЮАР по палестино-израильскому конфликту.

На минувшей неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Международный уголовный суд расследовать действия израильской армии в секторе Газа. Ситуацию в анклаве он назвал геноцидом палестинцев и военным преступлением.

Подробнее об обсуждении военного конфликта — в материале «Ъ» «Пытки урегулирования».

Лусине Баласян