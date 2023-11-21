В Орловской области хотят построить зарядки для электромобилей за 42 млн рублей

В 2024 году в Орловской области планируется вложить 41,8 млн руб. в возведение зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщили в облправительстве по итогам профильного совещания.

Основной темой обсуждения стало «внедрение электромобилей в таксомоторную отрасль». «Именно такси обладает необходимым ресурсом для того, чтобы подтолкнуть отечественный бизнес к массовому развитию электротранспортной инфраструктуры. В последнее время динамика продажи электромобилей активно растет. Для создания устойчивого спроса на электромобили необходимо создать всю соответствующую инфраструктуру, в том числе электрозаправки»,— резюмировали в облправительстве.

Источники финансирования и операторы зарядных станций не раскрываются. При этом подчеркивается, что проект стал возможен «благодаря содействию» правительства России, а его реализация будет находиться на контроле региональных властей.

Сколько зарядных станций планируют построить в Белгородской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин