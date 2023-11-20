В Белгородской области планируют построить десять зарядок для электромобилей

В 2024 году на строительство электрозарядных станций в Белгородской области хотят направить 27,6 млн руб. 20,98 из них должны поступить из федерального бюджета в рамках соответствующего пилотного проекта Министерства энергетики РФ, еще 6,6 млн руб. — из бюджета региона. Соответствующая заявка субъекта уже одобрена Министерством, а предложение по софинансированию проекта из средств региона будет внесено при рассмотрении областного бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов во втором чтении. Об этом сообщил вице-губернатор Дмитрий Гладский в ходе совещания в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Гладского, на сегодня в Белгородской области действует семь электрозарядных станций, построенных «Белгородэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») на средства от собственной прибыли. По две из них расположены Белгороде, Белгородском и Корочанском районах, одна — в Яковлевском городском округе. Планов по строительству таких объектов в следующем году у компании нет.

С учетом обозначенного финансирования власти хотят создать в регионе еще десять станций мощностью более 149 кВт. Зарядить аккумулятор одной машины до 80% можно будет за 20-30 минут. По мнению вице-губернатора, 17 станций должно хватить для электромобилей, зарегистрированных в области. Со ссылкой на региональное управление ГИБДД господин Гладский рассказал, что в 2021 году на учете стояло 402 таких машины, в 2022-м — 687. Данные за 2023 год будут доступны в начале 2024-го, однако чиновник предполагает, что по итогам этого года на Белгородчине будет зарегистрировано более 800 электромобилей.

«У нас будет 17 станций — это все-таки уже инфраструктура, это не одна станция на область. С учетом пробега автомобиля, с учетом скорости зарядки, я думаю, что на текущий момент это достаточное количество. Дальше будем смотреть»,— сказал вице-губернатор.

Глава региона поручил ему мониторить ситуацию и выразил уверенность в том, что количество электромобилей в Белгородской области будет увеличиваться, но без инфраструктуры это не произойдет.

О темпах сборки электромобилей Evolute в Липецкой области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте