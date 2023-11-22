Дрон самый

Минпромторг определил для разработчиков и производителей беспилотников критерии попадания в единый реестр, открывающий доступ к субсидиям и госзаказу. Министерство предлагает включать в реестр только тех, кто получает от продажи беспилотников не менее 40% выручки, и тех, кто смог оформить сертификат на свои дроны. Участники рынка считают, что критерии могут отсечь крупные компании с диверсифицированным бизнесом. Требование о сертификации, считают в отрасли, приведет к «засилью опытных образцов из китайских запчастей», что минимизирует дальнейшие попытки импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минпромторг подготовил правила формирования единого реестра производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем (БАС), который должен вступить в силу с января 2024 года.

Попадание в реестр важно, поскольку участники реестра смогут претендовать на субсидии, налоговые льготы и участие в госзаказе (см. “Ъ” от 7 июня). Так, нацпроект до 2030 года предполагает, что инвестиции в развитие гражданских беспилотников в этот период составят свыше 800 млрд руб., в том числе около 700 млрд руб. из бюджета.

Минпромторг предлагает три критерия — компания должна быть российской, иметь сертификат типа на БАС (для разработчиков) и получать не менее 40% выручки от их выпуска (для производителей).

Пока единственным сертифицированным беспилотником в РФ остается БАС-200 «Вертолетов России». Избирательное требование сертификата типа необоснованно и избыточно, считает глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев. По его мнению, достаточно допускать БАС к эксплуатации на основании акта оценки единичного экземпляра или декларации соответствия для агродронов. Речь идет о проверках только по ключевым критериям, характеризующим данную категорию беспилотников с учетом специфики их применения, говорит гендиректор «Консорциума БАС» (СП «Почты России» и «Сколково Капитал») Денис Барышников.

Сейчас российские беспилотники в большинстве своем собираются из китайских комплектующих.

Любое изменение конструкции — это дорогая и долгая повторная сертификация, добавляет Глеб Бабинцев. То есть сертификация типовых БАС «лишь снизит стимулы и возможности для реального импортозамещения». К тому же сейчас при быстрой смене технологий почти невозможно определить и зафиксировать типовую конструкцию, поскольку заказчики не готовы полностью сформулировать требования к сценариям применения.

Второе требование по доле выручки может оставить вне реестра крупные холдинги, в которых именно производство беспилотников не занимает основную долю выручки. Это, например, АО «НПП Радар ммс», «Геоскан», «Финко», «Транспорт Будущего» (ЭФКО) или «Аэромакс» (АФК «Система»). В таких крупных компаниях с миллиардными оборотами доля выручки от БАС может составлять единицы процентов. Причем многие предприятия производят технику для себя и зарабатывают в основном на предоставлении услуг, добавляет Глеб Бабинцев.

Еще одним слабым местом проекта реестра эксперты считают слишком узкий перечень того, что именно признается БАС и комплектующими к ним. В перечень не попали, в частности, станции заправки агродронов, спецсредства транспортировки, грузовая тара и другие элементы.

«Аэронекст» планирует обсудить документ на заседании общественно-экспертного совета нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и передать предложения по его доработке авторам постановления и в правкомиссию по беспилотникам. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что обсуждение проекта с отраслевым сообществом продолжается и «предприятия отрасли БАС могут направить свою позицию в Минпромторг».

Без доработки создание подобного реестра может привести к риску значительного укрупнения имеющихся сильных игроков БАС и ослабление возможностей для развития молодых компаний и стартапов, отмечает гендиректор «Центра беспилотных технологий» Александр Тараканов: «Мелкие игроки будут либо поглощаться большими, либо не получат развития вовсе». Коммерческий директор «Лаборатория будущего» из «НТИ Аэронет» Павел Камнев добавляет, что для развития поставщиков второго и третьего уровня можно ввести для попадания в реестр необходимость соответствовать минимальным требованиям по локализации (см. “Ъ” от 13 июня), но для этого необходимо сперва определить критерии. Риски закрытия некоторых пунктов «для галочки» и недобросовестной конкуренции есть всегда, говорит он, но «это вопрос к тем, кто будет контролировать соблюдение правил». В целом, каждый пункт, кроме требования российского происхождения компании, может обернуться проблемами, соглашается глава «Курсира» Виталий Муниров.

С другой стороны, участники рынка согласны, что реестр должен существовать, чтобы защитить инвестиции государства в отрасль. Если в реестр будут включать отдельные структуры крупных корпораций, выделенные под производство БАС, глобальных сложностей со вступлением в реестр не будет, считает глава «Флай Дрона» Никита Данилов.

Формирование реестра необходимо для реализации целевых мер поддержки от государства для производителей, заключает гендиректор «Геоскана» Алексей Юрецкий. Чтобы меры заработали, нужно выделять компании по набору критериев, добавляет он. Важно найти те показатели, которые не оставят «за бортом» действующих российских разработчиков и производителей, но отсеют «интеграторов» с готовыми иностранными решениями. С этой точки зрения он поддерживает критерий по доле выручки, так как он подтверждает, что деятельность в сфере БАС — одна из основных для организации. Для крупных многопрофильных компаний этот показатель может быть недостижим, и нужно предложить другой.

Государство в первую очередь сосредоточилось на том, чтобы в реестр попали производители БАС, чьи системы предназначены для использования в интересах госпотребителей, отмечает гендиректор «Аэромониторинг Мастер» Олег Шилов. Производители комплектующих и ПО рассматриваются как второстепенные, а реестр для компаний, которые предлагают услуги с помощью БАС, пока не предусмотрен, хотя именно услуги сейчас формируют основной доход отрасли, добавляет он. Но пока такой подход Олег Шилов считает объяснимым и рассчитывает, что условия будут «корректироваться по мере развития рынка».

Айгуль Абдуллина