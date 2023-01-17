Акции ИПФ «Воронеж» будут переданы «Российской газете»

Находящиеся в федеральной собственности акции АО «Издательско-полиграфическая фирма ''Воронеж''» и еще восьми типографий в Краснодаре, Перми, Владивостоке, Минеральных Водах, Костроме, Новосибирске, Тюмени и Челябинске передаются в уставный капитал столичного акционерного общества «Российские газеты». Об этом говорится в соответствующем указе Владимира Путина от 26 декабря 2022 года.

В документе поясняется, что президент согласовал предложение правительства РФ о внесении в качестве вклада 100% акций типографий в уставный капитал АО «Российские газеты» в связи «с его увеличением». Правительство должно обеспечить проведение всех юридических процедур за полтора года.

По данным Kartoteka.ru, ИПФ «Воронеж» как АО (до этого типография работала как ФГУП) было зарегистрировано в конце 2005 года с уставным капиталом 43,2 млн руб. для печатания газет. Единственным собственником пока является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. В 2021 году предприятие показало чистую прибыль в 3,5 млн руб. (рост за год на 544,1%) при выручке в 279,5 млн руб. (рост на 15%). Баланс ИПФ оценивался в 164,5 млн руб.

Старейшую типографию Воронежа собственник неоднократно пытался продать. Так, в прошлом году 100% акций АО «Издательско-полиграфическая фирма “Воронеж“», принадлежащие Росимуществу, были в очередной раз выставлены на торги с начальной ценой 247,4 млн руб.

Андрей Цветков