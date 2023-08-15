В Ярославле сообщили о прекращении сноса исторического здания на железной дороге

В Ярославле Северная железная дорога прекратила работы по сносу здания «Пост управления стрелками и сигналами». Об этом в ответе градозащитнице Ольге Мазановой сообщил главный инженер железной дороги Алексей Кошубаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мазанова Фото: Ольга Мазанова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что постройку начала XX века начали сносить для обеспечения безопасной работы железнодорожной станции и пропуска поездов на повышенных скоростях. Градозащитники просили остановить снос, ссылаясь на историческую ценность здания. Они направили заявку на включение здания в список выявленных объектов культурного наследия. Кроме того, госпожа Мазанова обратилась в РЖД и получила ответ.

«Нормативными документами предусмотрен срок организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, — 90 рабочих дней со дня регистрации в региональном органе охраны объектов культурного наследия заявления от заинтересованных физических или юридических лиц. В настоящее время Северной железной дорогой прекращены все работы на объекте»,— говорится в письме за подписью главного инженера Северной железной дороги Алексея Кошубарова.

Антон Голицын