Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле сообщили о прекращении сноса исторического здания на железной дороге

В Ярославле Северная железная дорога прекратила работы по сносу здания «Пост управления стрелками и сигналами». Об этом в ответе градозащитнице Ольге Мазановой сообщил главный инженер железной дороги Алексей Кошубаров.

Фото: Ольга Мазанова

Фото: Ольга Мазанова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что постройку начала XX века начали сносить для обеспечения безопасной работы железнодорожной станции и пропуска поездов на повышенных скоростях. Градозащитники просили остановить снос, ссылаясь на историческую ценность здания. Они направили заявку на включение здания в список выявленных объектов культурного наследия. Кроме того, госпожа Мазанова обратилась в РЖД и получила ответ.

«Нормативными документами предусмотрен срок организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, — 90 рабочих дней со дня регистрации в региональном органе охраны объектов культурного наследия заявления от заинтересованных физических или юридических лиц. В настоящее время Северной железной дорогой прекращены все работы на объекте»,— говорится в письме за подписью главного инженера Северной железной дороги Алексея Кошубарова.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...