В Новороссийске из-за смерти фигуранта закрыли дело о махинациях «Росткапитала»

В Новороссийске в связи со смертью председателя кредитного кооператива «Росткапитал» Сергея Сердюкова прекратили производство по уголовному делу о мошенничестве со средствами вкладчиков организации. Сведения об этом опубликованы на портале Октябрьского районного суда города.

Как сообщает «Ъ-Юг», компания открылась в 2014 году. Вкладчикам предлагали хранить средства при условии высоких процентных ставок. В 2019 году кооператив прекратил выплаты. В отношении Сергея Сердюкова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Ущерб от действий организаций достигает 8 млн руб.

Подозреваемый скончался в 2019 году, в связи с чем суд принял решение закрыть уголовное дело в сентябре 2023 года. На имущество Сергея Сердюкова наложен арест.

Анастасия Донскова

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