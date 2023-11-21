В Новороссийске прекращено дело об обмане вкладчиков кооператива «Росткапитал»

Октябрьский райсуд Новороссийска прекратил производство по уголовному делу в отношении Сергея Сердюкова, председателя кредитного потребительского кооператива (КПК) «Росткапитал», судебный акт опубликован на сайте суда. Уголовное дело закрыто в связи со смертью господина Сердюкова, который обвинялся в шестнадцати эпизодах хищения средств вкладчиков.

Кооператив «Росткапитал» был основан в 2014 году в Новороссийске, вкладчикам предлагали размещать средства на условии выплаты значительных процентов, офисы «Росткапитала» также работали в Сочи. В 2019 году в социальных сетях появилась информация о том, что КПК «Росткапитал» прекратил выплаты, вкладчики начали обращаться в суды, а затем в правоохранительные органы. В отношении председателя кооператива Сергея Сердюкова, который одновременно возглавлял КПК «Взаимопомощь», было возбуждено дело о мошенничестве. Объем нанесенного вкладчикам ущерба в судебном акте Октябрьского райсуда не уточняется, по данным арбитражных споров, задолженность «Росткапитала» превышает 8 млн руб.

В ходе следствия на имущество господина Сердюкова (квартира и участок) был наложен арест, суд рекомендовал потерпевшим взыскивать ущерб с наследников фигуранта дела.

Анна Перова, Краснодар