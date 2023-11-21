ГИБДД сняла ограничения на трех участках свердловских трасс

Госавтоинспекция сняла ограничения движения для пассажирского и грузового транспорта на трех участках трасс Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Ранее они вводились из-за снегопада и гололедицы.

Ограничения сняты на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти со 2 км по 69 км; на обходе города Нижние Серги с 0 км по 18 км; на подъезде к Нижним Сергам с 0 км по 18 км от трассы Пермь — Екатеринбург.

Кроме того, ГИБДД сняла ограничения на автодороге "Екатеринбург-Реж- Алапаевск" с 20 по 30 км. Их вводили из-за снегопада, сильного ветра и ограниченной видимости.

По данным Уральского гидрометцентра, 22 ноября ночью на территории Свердловской области будет -4°…-9°, на севере температура воздуха может опуститься до -14°. Днем воздух прогреется до -3°…-8°. В четверг, 23 ноября, ночью будет -3°…-8°, на крайнем севере до -13. Днем потеплеет до 0°…-5°, на севере до -4°…-9°.

Виталий Красиков

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