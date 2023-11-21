На трех участках свердловских трасс ограничили движение из-за снегопада
На трех участках трасс Свердловской области временно ограничили движение пассажирского и грузового транспорта. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, это связано со снегопадом и гололедицей.
Движение транспорта восстановят после приведения дорог в безопасное состояние
Фото: пресс-службе ГИБДД по Свердловской области
Движение ограничено на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти со 2 км по 69 км; на обходе города Нижние Серги с 0 км по 18 км; на подъезде к Нижним Сергам с 0 км по 18 км от трассы Пермь — Екатеринбург.
По данным ГИБДД, ограничения будут отменены после приведения участков дорог в соответствие с нормативными требованиями о безопасности.