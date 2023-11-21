Убытки расставили по местам

Ozon, VK и ВТБ вошли в рейтинг самых убыточных компаний. Эксперты Forbes выделили 10 предприятий на основе их открытой отчетности за прошлый год. Шесть их них контролирует государство. Их общие потери превысили 1 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В списке оказались как хронически убыточные компании, так и те, кто столкнулся с временными трудностями. Подробности — в справке “Ъ FM”:

Рекордный убыток в 2022-м показал ВТБ — 612,5 млрд руб. В самом банке объясняли, что пострадали от санкций сильнее, чем конкуренты. В конце прошлого года ВТБ вернулся к прибыльности, а за девять месяцев этого заработал 376 млрд руб., что выше результата за весь 2021-й. На втором месте Альфа-банк с убытком в 117 млрд руб., и тоже из-за санкций. В этом году он вернулся к положительному результату. На третьей строчке генеральный подрядчик Газпрома «Газстройпром» — 77,5 млрд руб. убытков. Как отмечает Forbes, это связано с созданием резервов под обесценение финансовых вложений. Четвертое место занял Ozon. Его убыток в 58 млрд руб. мог быть и меньше, если бы не прошлогодний пожар на складе, который обошелся маркетплейсу в 10 млрд руб. Потери компании связаны с постоянными затратами на развитие. Впрочем, они потихоньку сокращаются. Пятерку замыкает лизинговая компания ГТЛК с 53 млрд руб. убытков. Они связаны с блокирующими санкциями. Компания VK расположилась на восьмом месте. Из-за продажи игрового подразделения My.Games ее чистый убыток превысил 32 млрд руб. Не получает чистой прибыли вовсе «Московский метрополитен». Его выручки не хватает даже на покрытие затрат по себестоимости. Чистый убыток компании в прошлом году — 31 млрд руб.

Многие IT-компании остаются убыточными на этапе бурного роста — это их характерная черта. Но у Ozon и VK есть шансы покинуть антирейтинг, считает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «Ozon и VK — это компании, которые наиболее бескомпромиссно отстаивали стратегию бесконечного роста. Нужны инвесторы, раз уж это публичные компании, то инвесторы фондового рынка, которые согласны с тем, что увеличение выручки значительно важнее любых показателей прибыли.

В случае VK в некоторых сегментах рынка результат достигнут абсолютно. То есть с компанией мало кто может потягаться на российском рынке онлайн-коммуникаций. "Яндекс", например, никогда не мог. В случае Ozon есть такой конкурент, как Wildberries. Бесконечно продолжать следовать той же стратегии можно, только если есть бесконечные финансовые ресурсы.

В случае маркетплейсов, таких как Ozon, вероятнее всего, ситуация операционной окупаемости все-таки достижима. В случае VK потеря игрового направления — большая беда, поскольку оно обеспечивало выход на глобальные рынки, которые все-таки в 100 раз больше российского, если речь идет об онлайн-играх. Теперь оно потеряно, и компании придется искать ему замену, например, в онлайн-образовании. Вопрос весь тут только в том, достаточно ли он велик, чтобы компенсировать потерю игрового направления».

Самой проблемной компанией в рейтинге оказалась «Почта России». Ее убыток превысил 30 млрд руб., а долги — 130 млрд руб. В правительстве обсуждают план спасения компании, и среди идей — инфраструктурный платеж от оборота маркетплейсов.

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Иван Корякин