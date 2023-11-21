В Свердловской области простились с погибшим в ходе СВО 46-летним мобилизованным

В Горноуральском городском округе (ГО) Свердловской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине 46-летним Михаилом Кулаком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ГО Дмитрий Летников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прощание с 46-летним Михаил Кулаком из Свердловской области

Фото: Telegram-канал Дмитрия Летникова Прощание с 46-летним Михаил Кулаком из Свердловской области

Фото: Telegram-канал Дмитрия Летникова

Михаил Кулак был мобилизован 24 октября 2022 года. «Михаил Александрович погиб 3 ноября 2023 года, достойно исполняя гражданский долг перед Родиной»,— рассказал господин Летников.

Родился Михаил Кулак в селе Лая, где он окончил школу №4. У него остались жена и двое детей. Боец был награжден медалями «За участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», «За боевые отличия» и «За освобождение Луганской и Донецкой народных республик».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, в поселке Мартюш Каменского района простились с погибшим в ходе СВО стрелком Андреем Журавлевым.

Полина Хабарова

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