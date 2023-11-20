В свердловском поселке простились с погибшим в ходе СВО стрелком

В поселке Мартюш Каменского района Свердловской области в понедельник, 20 ноября, простились с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) мобилизованным Андреем Журавлевым. Об этом сообщили в пресс-службе Бродовской сельской администрации, к которой относится поселение, передает портал E1.ru.

«При выполнении боевой задачи Андрей получил ранение, несовместимое с жизнью. Свой боевой долг Родине он отдал с честью и достоинством»,— сказано в сообщении. Сержант Журавлев был мобилизован 28 сентября 2022 года, он служил стрелком. По данным портала, он погиб 7 ноября. Дома его ждала семья.

Андрей Журавлев родился и вырос в Мартюше, окончил бродовскую школу, а затем Каменский политехнический колледж. После этого он отслужил срочную службу в мотострелковых войсках. Несколько лет он проработал участковым в полиции Каменска-Уральского, позже — шеф-поваром в ресторане. Последние несколько лет он занимался бизнесом.

За боевые заслуги и выполнение воинского долга сержанта посмертно награжден Мужества. Андрея Журавлева похоронили на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.

Полина Хабарова

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