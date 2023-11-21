У «Крымэнерго» выявили нарушения в закупках на 721 млн рублей

Проверка в «Крымэнерго» выявила нарушения в сфере закупок на сумму более 721 млн руб. В Службе финансового надзора республики заявили, что руководство «Крымэнерго» не контролировало работу предприятий и структурных подразделений, это привело к увеличению расходов и убытков.

Также суд постановил восстановить шестерых ранее необоснованно уволенных работников организации. Работникам выплатили среднюю зарплату за время их необоснованного увольнения и компенсацию морального вреда. В доход бюджета компания выплатила госпошлину. Суммарно организация выплатила около 7 млн руб.

Сложившуюся на предприятии ситуацию обсудят в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым. Возможно возбуждение уголовного дела.

В конце октября текущего года бывшего главу «Крымэнерго» взяли под стражу по делу о превышении должностных полномочий. Экс-руководитель компании якобы разработал преступную схему и создал неофициальную комиссию по проверке счетчиков электроэнергии.

Вячеслав Рыжков

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