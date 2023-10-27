Экс-главу «Крымэнерго» взяли под стражу по делу о превышении полномочий
Бывшего руководителя «Крымэнерго» взяли под стражу в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, экс-глава организации разработал преступную схему, согласно которой была создана неофициальная комиссия по проверке счетчиков электроэнергии. Члены комиссии выборочно наведывались в организации и к жителям региона. По итогу проверок были намеренно сфальсифицированы доказательства неучтенного расхода ресурса. Вследствие этих действий потребителям начислялись крупные задолженности, превышающие 13 млн руб.
В общей сложности действия подозреваемого привели к имущественному ущербу одного из потерпевших. Из-за отключения холодильного оборудования испортилась сельхозпродукция общей стоимостью 2 млн руб.
Расследование уголовного дела продолжается.
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