Суд приговорил убийцу радиоведущей Анны Азовской к 14 годам строгого режима

Савеловской межрайонный суд приговорил вологодского предпринимателя Владимира Маклакова к 14 годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). В январе 2023 года Владимир Маклаков зарезал ножом свою сожительницу — 34-летнюю радиоведущую Анну Саблину, известную как Анна Азовская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Владимира Маклакова Фото: Архив Владимира Маклакова

Согласно сообщению прокуратуры, следствие установило, что 3 января 2023 года в квартире жилого дома на ул. Полины Осипенко Владимир Маклаков и Анна Саблина поссорились «на почве личных неприязненных отношений». В ходе ссоры осужденный нанес госпоже Саблиной не менее 247 ударов ножом в область шеи, туловища и конечностей. В сообщении прокуратуры отмечается, что длина ножевого клинка составляет 15 см.

«Кроме того, Маклаков, демонстрируя нож, высказывал угрозы применения насилия сотрудникам полиции, прибывшим для его задержания»,— говорится в сообщении. Гражданский иск потерпевшего на 5 млн руб. удовлетворен.

По данным РБК, Владимир Маклаков приехал в Москву с Анной Саблиной 31 декабря, пара разместилась в арендованной квартире. В январе 2023 года РБК со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СКР сообщал, что Анна Саблина является учредителем и радиоведущей «Русского радио Вологда». Издание отмечало, что Владимир Маклаков — гендиректор Кич-Городецкой лесной компании.

Полина Мотызлевская