Роспотребнадзор выявил нарушения в хранении рыбной продукции в Петербурге

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявили у ООО «Вояджер» нарушения в условиях хранения рыбной продукции. Это стало основанием для составления протокола о временном закрытии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Внеплановая проверка была осуществлена на объекте по адресу 8-й Верхний пер., д. 4, литер В. Сотрудники регионального Роспотребнадзора на месте зафиксировали грубые нарушения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Помещение было грязным, по нему перемещались насекомые. Помимо этого, сотрудники компании работали без результатов медицинских обследований, сведения о профилактической вакцинации и гигиенической аттестации отсутствовали.

«За выявленные нарушения в отношении ООО «Вояджер» составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела переданы в Выборгский районный суд для решения вопроса о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что отравления у 17 человек стали причиной ограничения работы ООО «Весна» на 60 дней.

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