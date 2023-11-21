«Флоатеры позволяют защищать сбережения и получать актуальный доход»

Как в современных условиях состоятельному инвестору правильно сформировать портфель? Какие активы выбрать? И что является защитой от инфляции и жесткой монетарной политики российского Центробанка? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с управляющим директором Private Banking ВТБ Владимиром Кочкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Облигации с плавающей ставкой на рынке называют флоатерами. Почему вы предлагаете эти бумаги сейчас, в чем их суть и как они работают?

— Облигации с плавающим купоном или флоатеры помогают бороться с рыночной неопределенностью. Как мы видим, ключевая ставка Центрального банка подошла к своим историческим пиковым уровням, и не факт, что на этом остановится. Аналитики ВТБ не исключают еще одного повышения до конца года. В целом же период жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, по нашему мнению, продлится до III квартала 2024 года. И двузначные значения будут с нами продолжительное время.

— Раньше у инвестора была возможность купить облигацию, где был фиксированный, стабильный купон. Теперь, как я понимаю, помимо этих облигаций, есть возможность приобрести облигацию привязкой к ключевой ставке Банка России. Как это работает на практике?

— Если упрощать, облигации с плавающей ставкой позволяют одновременно защищать сбережения и получать актуальный доход. Слово «актуальный» здесь основное, потому что ввиду существенных изменений ключевой ставки с начала года для классических облигаций с фиксированным купоном наступило не лучшее время. Инвесторы, которые вложились в эти бумаги ранее, сейчас не имеют оптимальной доходности, потому что они получают купоны по ставке, которая была, например, два-три месяца назад. Соответственно, такие бумаги просели по стоимости.

— И выйти не могут, ибо сидят с купоном, который ниже инфляции?

— Они могут выйти, но с существенным дисконтом.

— Чем привлекателен флоатер, который вы выпускаете, в условиях растущих ставок по вкладам и роста базовой доходности?

— По сути, облигация банка ВТБ сейчас лишена основного недостатка классических облигаций. А именно — она имеет в своей структуре встроенный механизм ежемесячной настройки купона относительно актуальной ключевой ставки.

— То есть доходность пересматривается.

— Да. У классической облигации есть фиксированные параметры: цена, значение купонов, которые не пересматриваются на протяжении всего срока действия этой бумаги. Флоатер имеет переменный купон, связанный с динамикой ключевой ставки. Если она меняется, с задержкой в три дня по условиям выпуска этой бумаги условия по купону облигации ВТБ пересматриваются.

— Даже если пройдет внеочередное заседание Центрального банка, вы через три дня пересматриваете условия по купону?

— Именно. В качестве примера можно рассмотреть последнее заседание ЦБ, когда ставку подняли до 15 %. Это произошло как раз за три дня до пересмотра купона, который происходит первого числа каждого месяца. И теперь инвесторы, которые купили облигацию ВТБ с флоатером, с 1 ноября могут рассчитывать на купон 15% в ноябре.

— Соответственно, это основной риск, который хеджируют инвестиции в такого рода инструменты. А какие еще риски хеджирует инвестор, когда вкладывает деньги именно в этот актив?

— К примеру, вы захотели проинвестировать 1 млн руб. Вы можете положить их на вклад. Хорошую ставку по вкладу вы получите, если он закрытый, то есть без возможности снимать и пополнять средства. Вы фиксируете условия на весь срок вклада, изначально указанный в договоре. По такому вкладу вы получите хорошую ставку, но потеряете в ликвидности, потому что не сможете выйти в тот момент, когда вам вдруг потребуются средства или изменится рыночная ситуация. Если ставка повысится, вы останетесь со старыми условиями. Это может быть не так оптимально, потому что вы захотите вложиться под более выгодный процент, но по условиям закрытых вкладов ваши средства в нем «заморожены», без потери процентов их использовать не будет возможности.

В качестве альтернативы можно рассмотреть вклад с плавающей ставкой или так называемый активный вклад, позволяющий добавлять или забирать средства до неснижаемого остатка или без него в зависимости от условий. У такого вклада будет ставка, значительно отстающая от ключевой. Вы получите ликвидность, но заплатите доходностью. И преимущество облигации ВТБ с флоатером заключается в том, что она лишена двух этих ключевых рисков. Во-первых, вы получаете ликвидность, потому что можете эту облигацию продать на вторичном рынке заинтересованным инвесторам. Во-вторых, вы получаете всегда актуальный купон.

— С вашей точки зрения, в текущих условиях, учитывая всевозможные риски, внутренние, системные и так далее, какой сейчас оптимальный портфель для состоятельного клиента? Сколько нужно иметь акций, сколько облигаций? И если говорить об облигациях, то сколько должно быть флоатеров в процентном соотношении?

— Оптимальная структура портфеля состоятельного клиента очень сильно зависит от самого клиента.

— Видимо, от его психологического портрета?

— Мне вспомнился пример из моей практики, когда я сам помогал составлять портфель состоятельным клиентам. Профиль одного клиента был очень консервативным, при этом он говорил мне: пожалуйста, найдите что-то очень спокойное облигационное, и нужно биткойн обязательно туда добавить. Нужно довольно глубоко погружаться в цели, предпочтения, ожидания клиента, учитывать его толерантность к риску.

И в целом, когда мы говорим о составлении клиентского портфеля, как правило, речь идет о формировании трех составных частей: консервативной, агрессивной и ликвидной. И, конечно же, флоатер — это альтернатива и дополнение консервативной части инвестиционного портфеля, потому что, помимо всех преимуществ, он обладает еще и стопроцентной защитой капитала.

— На западе часто используется такая модель — 60/40, где 60% акций и 40% облигаций. У нас она работает или нет?

— Есть универсальный подход, когда вы должны из 100 вычесть свой возраст и получить пропорцию, в соответствии с которой стоит выбирать соотношение акций и облигаций в портфеле. Соответственно, чем вы моложе, тем более агрессивно настроены, и у вас больше акций. С возрастом, к 50 годам, исходя из этой логики, мы приходим к паритету в портфеле между облигациями и акциями.

Но сейчас мы видим переориентацию клиентских предпочтений от классических облигационных фондов в сторону каких-то более агрессивных инвестиций, например, акций российских компаний. Связано это с тем, что эти акции существенно просели в конце 2021-го и в начале 2022-го. Эта просадка еще рынком не выработана, и есть еще очень большой потенциал роста. Многие бумаги сейчас размораживают свои дивидендные программы, рынок ожидает существенный дивидендный всплеск, что повышает интерес к покупке акций.

— Но ставка по флоатерам все равно выше, чем дивидендные доходы в среднем по рынку?

— Если аккуратно сформулировать, то инвестор имеет возможность получать очень неплохую ставку, которая априори будет всегда выше любого банковского депозита. Потому что сама механика образования депозитов и вкладов подразумевает дисконт от ставки Центрального банка. Любой банк может прийти в ЦБ и взять деньги под эту ставку. Так вот, наш клиент имеет возможность получить практически ставку профессионального инвестора, и при этом она обладает 100% защиты капитала. То есть вы не несете рыночных рисков, не погружаетесь в какие-то фундаментальные предпосылки движения той или иной бумаги, оцененности - недооцененности. На мой взгляд, сейчас это один из самых интересных, доступных и понятных инструментов на фондовом рынке.