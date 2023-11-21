Путин заявил о заинтересованности РФ в совместных с Таджикистаном поисках урана и лития

Россия заинтересована в совместных с Таджикистаном геологоразведочных работах по поиску урана и лития. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Эмомали Рахмона (слева) и Владимира Путина

Фото: пресс-служба президента РФ Встреча Эмомали Рахмона (слева) и Владимира Путина

Фото: пресс-служба президента РФ

«Российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими партнерами геологоразведке и добыче урана, а также металлов редкой и редкоземельной группы, включая литий»,— сказал президент России.

Он подчеркнул, что видит хорошие перспективы сотрудничества в горнодобывающей отрасли. По его словам, «Росатом» готов к дальнейшему партнерству с Таджикистаном по вопросам использования мирного атома, в первую очередь в медицине. «Мы сегодня тоже на переговорах об этом говорили»,— подчеркнул Владимир Путин.

3 октября «Росатом» сообщил о завершении работ на площадке «Табошар» в Таджикистане. Российская сторона завершила рекультивации отвала фабрики бедных урановых руд и четырех водохранилищ.

Александра Горошилова