Заслужил перед Отечеством

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с правительственной делегацией 21 ноября прибыл в Москву, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, проблемы безопасности, а также международные и региональные вопросы. По окончании переговоров господин Путин наградил господина Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством», то есть перед Российской Федерацией.

В Москву Эмомали Рахмон отправился с официальным визитом, взяв с собой министра иностранных дел, руководителей Минобороны, МВД, Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромышленности и новых технологий, Минтранса, Минтруда, Минобразования, Минсельхоза, а также главу Национальной академии наук республики и других чиновников. Анонсируя переговоры, в Кремле сообщили, что Владимир Путин и Эмомали Рахмон запланировали обсуждение двустороннего стратегического партнерства, а также региональных и международных проблем.

«Я хотел бы с вами обсудить состояние и перспективы нашего взаимодействия, а также международную и региональную тематику»,— сказал Эмомали Рахмон в начале переговоров. Он заверил, что Душанбе выступает за «продолжение активного межгосударственного диалога», и отметил, что у России и Таджикистана «торгово-экономические связи находятся на подъеме», а также «на самом высоком уровне развивается сотрудничество в гуманитарной сфере».

Таджикистанский лидер добавил, что особое место в двусторонней повестке занимают вопросы безопасности.

«Разумеется, очень важной является составляющая, связанная с обеспечением безопасности в регионе»,— согласился Владимир Путин. По его мнению, Таджикистан, учитывая близость к Афганистану, особенно остро чувствуют «все, что происходит на этом направлении». «Поэтому эта часть будет очень важной»,— отметил президент РФ. При этом господин Путин заверил, что Москва и Душанбе «работают очень основательно, постоянно находятся в контакте друг с другом, согласовывают позиции».

Перспективы торгово-экономического сотрудничества, которые планировал обсудить Эмомали Рахмон, у двух стран, уверен Владимир Путин, весьма обнадеживающие. «Существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана, прежде всего сельхозпродукции. Рост составил 67%, это очень хороший показатель»,— отметил глава РФ.

Он напомнил, что в нынешнем году исполнилось 30 лет с момента подписания Договора о дружбе, взаимной помощи и стратегическом партнерстве между двумя странами, а их отношения спустя эти годы «развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне».

Господин Путин напомнил также, что РФ — основной торгово-экономический партнер Таджикистана и занимает первое место по объему товарооборота.

Тем не менее, судя по заявлениям таджикистанского президента по итогам переговоров, странам все же есть куда стремиться. Во всяком случае, несмотря на «высокую оценку уровню взаимодействия», стороны, по словам господина Рахмона, «высказались за активизацию сотрудничества в торгово-экономической среде».

Так или иначе, лидер Таджикистана состоявшимися переговорами, которые «традиционно прошли в доверительной атмосфере», остался доволен, а в самом визите увидел «важный шаг на пути дальнейшего расширения стратегического партнерства и союзничества» двух стран.

При этом буквально год назад Эмомали Рахмон на форуме «Россия—Центральная Азия» в Астане публично обращался к Владимиру Путину с призывом не относиться к странам региона как к республикам бывшего СССР и довольно долго высказывал президенту РФ недовольство отношением Москвы конкретно к Таджикистану и его гражданам.

Тем не менее на этот раз вместо критики из уст господина Рахмона звучали исключительно призывы к активизации сотрудничества и заверения в готовности поддержать любые тренды на усиление взаимодействия.

Завершилось все на мажорной ноте — церемонией награждения Эмомали Рахмона российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«Уважаемый Эмомали Шарипович! Дорогой друг! Сегодня вам вручается высокая государственная награда Российской Федерации»,— сказал глава РФ, поблагодарив Эмомали Рахмона за «личный вклад» в укрепление дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

«Убежден, что вы и впредь будете уделять необходимое внимание развитию дружественных связей между нашими странами и народами»,— выразил уверенность, вручая орден, Владимир Путин.

Эмомали Рахмон пригласил президента РФ посетить Таджикистан с ответным официальным визитом «в удобное время». Однако уже через два дня, 23 ноября, в Минске состоится саммит ОДКБ, где у лидеров, вероятно, снова появится возможность обсудить перспективы сотрудничества.

Андрей Иванов