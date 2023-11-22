В Ярославле сняли с продажи здание бывшей детской больницы

В Ярославле отменили аукцион по продаже здания бывшей детской больницы №1 на проспекте Ленина. Соответствующая информация следует из данных ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран бывшая детская больница №1

Фото: ГИС «Торги» бывшая детская больница №1

Фото: ГИС «Торги»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что здание вместе с участков продавали за 210 млн руб. Объект включен в прогнозный план приватизации 2023 года. Земельный участок предназначен для эксплуатации зданий больницы. Назначение здания — нежилое. Бывшая больница является объектом культурного наследия «Общежитие партийной школы областного комитета КПСС», 1956 год. Объект включен в прогнозный план приватизации 2023 года.

Торги должны были пройти 1 декабря, однако они были отменены распоряжением министерства имущественных отношений Ярославской области от 13 ноября. «Потребовалось внести изменения в документацию, после чего объект будет выставлен на торги повторно»,— пояснили «Ъ-Ярославль» в министерстве.

Алла Чижова