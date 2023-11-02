В Ярославле выставили на продажу здание бывшей детской больницы за 210 млн

В Ярославле продают здание бывшей детской больницы №1 на проспекте Ленина. Общая стоимость здания вместе с участком и гаражом составляет 210, 8 млн руб. Соответствующий аукцион размещен на сайте торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшей больницы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Здание бывшей больницы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что детская больница была закрыта в 2017 году после того, как в здании обнаружили трещины. Объект включили в прогнозный план приватизации 2023 года.

Теперь здание площадью 6,7 тыс. кв. м. с участком площадью 5,4 тыс. кв.м. выставили на продажу. Земельный участок предназначен для эксплуатации зданий больницы. В самом здании шесть этажей, один из них — подвал. Назначение здания — нежилое. Также продается гараж, расположенный на территории бывшей больницы, общей площадью 128 кв.м.

При этом участок и здание имеют обременение. Бывшая больница является объектом культурного наследия «Общежитие партийной школы областного комитета КПСС», 1956 год. На территории участка запрещается строить капитальные объекты, разрешаются только работы по сохранению памятника.

Общая стоимость имущественного комплекса 210,8 млн руб., здание больницы оценено в 184,5 млн руб., стоимость участка — 25 млн руб. Заявки от желающих принимаются с 1 ноября и до 27 ноября. Торги пройдут 1 декабря.

Алла Чижова